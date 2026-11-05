عقد حتى 2030: رافينيا "ابن السامبا المغشوش" يقلب الطاولة على الجميع في برشلونة.. ويهدد عرش البرازيليين!

الآن.. لنتطرق إلى التحديات التي تنتظر النجم البرازيلي رافينيا دياز؛ وذلك بعد تجديد عقده مع العملاق الكتالوني برشلونة، حتى 30 يونيو 2030.
رافينيا حقق جميع البطولات المحلية مع برشلونة، وأكثر من مرة؛ ليبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، هو الحلم الأكبر له الآن.
لكن بعيدًا عن الألقاب الجماعية؛ دعونا نركز على بعض التحديات الفردية التي تنتظر رافينيا مع برشلونة، وهي:
- أكثر برازيلي مشاركة مع برشلونة
شارك رافينيا في 190 مباراة رسمية مع برشلونة، منذ صيف عام 2022 وحتى وقتنا هذا؛ ليحتل "المركز الرابع" بالتساوي مع أدريانو كوريا، في قائمة البرازيليين الأكثر خوضًا للقاءات مع الفريق، عبر التاريخ.
* 1/ داني ألفيش: 408.
* 2/ ريفالدو: 235.
* 3/ رونالدينيو: 207.
* 4/ أدريانو كوريا ورافينيا: 190.
ويستطيع رافينيا تجاوز رونالدينيو وريفالدو بكل سهولة؛ لكن يبقى رقم ألفيش صعبًا للغاية، لكي يتم كسره.
- أكثر برازيلي تسجيلًا مع برشلونة
سجل رافينيا 94 هدفًا مع برشلونة، في جميع المسابقات الرسمية التي شارك فيها؛ ليحتل "المركز الرابع" بالتساوي مع رونالدينيو، في قائمة البرازيليين الأكثر إحرازًا للأهداف مع الفريق، عبر التاريخ.
* 1/ ريفالدو: 130.
* 2/ إيفاريستو: 105.
* 2/ نيمار: 105.
* 4/ رافينيا: 94.
وعلى الورق؛ يستطيع رافينيا أن يصبح أعظم هداف برازيلي مر على برشلونة، عبر التاريخ.
- أفضل هداف مع برشلونة في أبطال أوروبا
حتى الآن.. أحرز رافينيا 23 هدفًا في 36 مباراة خاضها مع برشلونة، في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ ليحتل "المركز الرابع" تاريخيًا، بالتساوي مع المهاجم البولندي الكبير روبرت ليفاندوفسكي.
* 1/ الأرجنتيني ليونيل ميسي: 121.
* 2/ البرازيلي ريفالدو: 25.
* 2/ الأوروجوياني لويس سواريز: 25.
* 4/ البرازيلي رافينيا: 23.
وبالتأكيد؛ تحطيم رقم ريفالدو وسواريز هو مسألة وقت فقط على رافينيا، بينما يظل إنجاز ميسي صعبًا للغاية.
أيضًا.. سيكون أمام رافينيا بـ"معدله التهديفي الجنوني حاليًا"؛ تحديات كبيرة لمعادلة أو تحطيم 3 أرقام قياسية لميسي في برشلونة، وهي:
* 1/ أكثر لاعب تسجيلًا في نسخة واحدة من الدوري الإسباني؛ برصيد 50 هدفًا.
* 2/ أكثر لاعب تسجيلًا في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، برصيد 14 هدفًا.
* 3/ أكثر لاعب تسجيلًا في جميع البطولات بموسم واحد فقط، برصيد 73 هدفًا.
وحاليًا.. يمتلك رافينيا 19 هدفًا، في 13 مباراة خاضها خلال الموسم الرياضي الحالي؛ من بينهم 15 هدفًا في مسابقة الدوري الإسباني.
أي أن رافينيا من الممكن أن يحقق بعض الأرقام القياسية، في الموسم الحالي؛ أو حتى في الأعوام الرياضية القادمة، إذا واصل بهذا المعدل الجنوني.