Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

"لقد تعرضت للإهانة" .. رافينيا يعتذر عن إيماءاته المستفزة لمشجع أتلتيكو مدريد

أصدر نجم برشلونة رافينيا اعتذارًا علنيًا عقب مشادة كلامية حادة مع مشجعي أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء.

وشوهد اللاعب البرازيلي وهو يقوم بإيماءة استفزازية تجاه جماهير الفريق المضيف عقب صافرة النهاية في مباراة الإياب المثيرة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من فوز برشلونة بنتيجة 2-1 في تلك المباراة، إلا أن مدريد تأهل إلى نصف النهائي بفوزه بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

  • التوترات تبلغ ذروتها في مدريد

    سادت أجواء حماسية في العاصمة الإسبانية بعد أن حجز ريال مدريد مقعده في الدور نصف النهائي على حساب فريق هانزي فليك. وقد التقطت الكاميرات رافينيا، الذي اضطر إلى متابعة المباراة من على مقاعد البدلاء بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا، وهو يشير بيده نحو جماهير «الكولتشونيروس»، في إشارة يُقال إنه كان يلمح إلى إقصائهم في الجولة التالية من البطولة.

    في أعقاب الحادثة، لجأ لاعب ليدز يونايتد السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوضيح تصرفاته، وكتب: "أعتذر عن إيماءتي، التي لا تتوافق مع قيمي أو شخصيتي. كان تصرفاً ارتكبته في لحظة توتر، رداً على مشجع كان يهينني".

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    رد فعل حاد تجاه التحكيم

    ورغم أن هذه اللفتة أثارت ضجة كبيرة، إلا أن تعليقات رافينيا بشأن أداء طاقم التحكيم حظيت باهتمام أكبر. ولم يتردد اللاعب البرازيلي في تقييمه لأداء التحكيم، مستخدماً لغة شديدة اللهجة لوصف ما اعتبره ظلمًا على أرض الملعب.

    وقال لقناة TNT Sports Brasil: "بالنسبة لي، لقد تعرضنا للسرقة. لا أريد التحدث عن التحكيم، لكننا لعبنا بشكل ممتاز، وارتكبوا عددًا لا أعرفه من الأخطاء، ولم يخرج الحكم حتى بطاقة صفراء واحدة ضدهم. كان التحكيم سيئًا للغاية في جميع القرارات التي اتخذها".

    نشأ الإحباط داخل معسكر البلوجرانا من عدة لحظات حاسمة، بما في ذلك هدف فيران توريس الذي لم يُحتسب ورفض طلب ركلة جزاء بسبب تدخل على داني أولمو.

    كما شكك رافينيا في اتساق القرارات، قائلاً: "من الطبيعي أن يرتكب المرء خطأً واحداً، لكن أن يتكرر ذلك في مباراة أخرى؟ لقد لعبنا بشكل جيد للغاية، لكن هذه المباراة سُلبت منا. كان الأمر صعبًا، خاصةً عندما نرى أننا كنا بحاجة إلى بذل ثلاثة أضعاف الجهد للفوز بالمباراة. أريد حقًا أن أفهم لماذا [الحكم] خائف جدًا من تأهل برشلونة في هذه المباراة".


  • إجراءات تأديبية محتملة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

    قد تؤدي تداعيات هذه التصريحات المثيرة للجدل إلى مشاكل كبيرة لكل من اللاعب والنادي. فمن الناحية التاريخية، لطالما نظر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بعين الريبة إلى اللاعبين الذين يشككون علنًا في نزاهة حكام المباريات.

    وهناك الآن مخاوف متزايدة من أن يتعرض رافينيا لإجراءات تأديبية قد تؤدي إلى إيقافه عن اللعب يمتد إلى الموسم الأوروبي المقبل.


  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    الأنظار تعود لتتجه نحو الدوري الإسباني

    يعود العملاق الكتالوني إلى منافسات الدوري الإسباني يوم 22 أبريل، عندما يواجه فريق سيلتا فيجو خارج أرضه. ومع انتهاء مشاغل البطولات الأوروبية، يجب أن يتحول التركيز بالكامل إلى الحفاظ على مستواه في الدوري الإسباني، حيث يتصدر الفريق حالياً الترتيب بفارق تسع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، مع بقاء سبع مباريات فقط على نهاية الموسم.

