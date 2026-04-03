رافينها "مكتئب للغاية" بعد تعرضه لإصابة قاسية، وهانسي فليك يشرح سبب منح نجم برشلونة إجازة إضافية في البرازيل
ضربة قاسية للبلوغرانا
تعرضت استعدادات برشلونة لثلاث مباريات حاسمة في الموسم ضد أتلتيكو مدريد لضربة قوية بخسارة رافينها. فقد تعرض اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لإصابة في أوتار الركبة خلال الهزيمة الأخيرة للبرازيل أمام فرنسا في بوسطن، وهي المرة الثالثة هذا الموسم التي يغيب فيها عن الملاعب بسبب نفس المشكلة العضلية. ويأتي هذا التوقيت في وقت حرج للغاية بالنسبة للعملاق الكتالوني. ومن المتوقع الآن أن يغيب المهاجم عن مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق دييغو سيميوني، بالإضافة إلى عدة مباريات حاسمة في الدوري الإسباني مع دخول سباق اللقب مرحلته النهائية.
تضع شركة «فليك» الصحة النفسية في مقدمة أولوياتها
في خطوة نادرة خلال سباق المنافسة على اللقب، سمح فليك والمدير الرياضي ديكو لرافينها بالعودة إلى وطنه لبدء فترة إعادة التأهيل. وأوضح المدرب الألماني أن القرار اتُخذ لمساعدة اللاعب على التعافي من الإحباط النفسي الناجم عن معاناته البدنية المستمرة، والتي أدت إلى غيابه عن 20 مباراة هذا الموسم.
وقال فليك للصحفيين: "كان حزينًا بسبب هذا الأمر، ونحن لسنا سعداء". "تحدثت معه عبر FaceTime وكان محبطًا للغاية، ومكتئبًا جدًا، لذلك قررت مع ديكو أنه [يمكنه قضاء بعض الوقت في البرازيل].
عادةً ما نريد أن يكون اللاعبون هنا، لكنه في أيدٍ أمينة وربما يتمكن من تصفية ذهنه والعودة في نهاية هذا الأسبوع والبدء يوم الاثنين. لهذا السبب منحته بضعة أيام في البرازيل مع عائلته، لتصفية ذهنه. كان الأمر واضحًا بالنسبة لنا".
الفرصة تقرع باب راشفورد
مع غياب رافينها عن الصورة في الوقت الحالي، تتجه الأضواء نحو ماركوس راشفورد. أمام لاعب مانشستر يونايتد المعار الآن فرصة ذهبية لإثبات أنه يستحق البقاء في كامب نو بشكل دائم. يمتلك برشلونة خيارًا لضمان خدماته مقابل 30 مليون يورو هذا الصيف، وقد تكون المباريات القادمة حاسمة بالنسبة لمستقبله.
وأضاف فليك: "أنا سعيد بأداء ماركوس لأنه قدم أداءً جيداً. في الأسابيع الماضية واجه بعض المشاكل، فقد تعرض لإصابة، وكان علينا الاهتمام بذلك".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
في حين يواجه خط الهجوم ضغوطًا كبيرة، تلقى فليك أخبارًا إيجابية بخصوص خط دفاعه. فقد تمت الموافقة على مشاركة جول كوندي وأليخاندرو بالدي وإريك غارسيا في الرحلة إلى ملعب «المتروبوليتانو» بعد تعافيهم من إصابات طفيفة. ومع ذلك، لا يزال خط الوسط يعاني من ضعف طفيف، حيث من غير المتوقع أن يعود فرينكي دي يونغ إلى التدريبات الكاملة قبل الأسبوع المقبل.
يحتل برشلونة حالياً صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، وسيسعى للحفاظ على هذا الفارق قبل اشتداد المنافسة في دوري أبطال أوروبا. بعد مواجهة أتلتيكو في الدوري، سيلتقي الفريقان مجدداً بعد أيام قليلة في مباراة الذهاب من ربع نهائي البطولة الأوروبية.