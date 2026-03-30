رافا مير يدفع ببراءته من تهمة الاغتصاب، بينما يطالب مهاجم إلتشي بإجراء محاكمة علنية في ظل احتمال الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات
يصر مير على براءته ويقدم رواية بديلة
يدعي فريق الدفاع أن سلسلة من العلاقات الجنسية بالتراضي قد حدثت، مشيرين إلى أن أي خلافات لاحقة كانت نتيجة خلاف شخصي بين المرأتين المعنيتين. ويؤكدون أن هذا الخلاف الداخلي هو السبب الحقيقي وراء تدخل حراس الأمن الخاص والشرطة المحلية، وليس أي سلوك إجرامي من جانب اللاعبة. لا يزال مير، الذي يلعب حالياً مع إلتشي على سبيل الإعارة قادماً من إشبيلية، قيد التحقيق، حيث طلبت النيابة العامة في إسبانيا رسمياً عقوبة مجمعة مدتها 10 سنوات وستة أشهر بحق المهاجم.
المطالبة بمحاكمة علنية والشفافية
يتمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مير القانونية في الإصرار على إجراء محاكمة علنية. فقد عارض اللاعب رسمياً طلب النيابة العامة عقد جلسات مغلقة، بحجة عدم وجود مبرر قانوني لذلك. ويعتقد فريق دفاعه أن الرقابة العامة أمر ضروري لضمان التقييم العادل للأدلة والشهادات التي يقدمها المدعون.
وجاء في البيان: "لا شيء يبرر إجراء المحاكمة الشفوية في سرية خلف أبواب مغلقة. لم يقدم مقدم الطلب أي سبب لهذا التقييد الجذري الذي يحرم الرأي العام من التدقيق في موثوقية وكفاية الأدلة التي قدمتها النيابة العامة بشكل عام، وبشكل خاص شهادة الشاكي، التي قدمتها النيابة العامة بهدف زعزعة افتراض براءة المتهم".
تقارير الشرطة وغياب الشكاوى الأولية
كما يشير الدفاع إلى أن التقارير الأولية للشرطة التي أُعدت ليلة وقوع الحادث لم تتضمن أي إشارة إلى جرائم تتعلق بالحرية الجنسية. ووفقًا لممثلي مير، فإن الوثائق التي جمعتها السلطات المحلية في مسرح الحادث لم تشر سوى إلى خلاف حول مغادرة أحد الأصدقاء برفقة اللاعب، وادعاء منفصل يتعلق بشجار جسدي شارك فيه أحد أصدقاء المهاجم.
ويعتزم الفريق القانوني إثبات أن رواية الاعتداء الجنسي لم تظهر إلا بعد وقوع الأحداث. وقد أعرب مير عن رغبته الشديدة في تبرئة سمعته أمام المحكمة، حيث صرح سابقًا أنه هادئ للغاية ومتشوق لانتهاء الإجراءات القضائية حتى يتسنى للنظام القانوني التحقق من صحة روايته للأحداث.
المستقبل المهني في خطر مع اقتراب موعد المحاكمة
تحمل نتيجة هذه القضية تداعيات هائلة على مير. فقد واصل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا المشاركة في الدوري الإسباني على الرغم من الضغوط القانونية المتزايدة. ومع ذلك، فإن إدانته ستؤدي على الأرجح إلى فسخ عقوده وستنهي فعليًا مسيرته في المستوى الأعلى لكرة القدم الأوروبية.
وتسعى النيابة العامة إلى فرض تدابير وقائية صارمة إلى جانب عقوبة السجن المحتملة في القضية المتعلقة بمير. وفي حال إدانته، سيُحظر عليه الاقتراب من الضحية لمسافة تقل عن 500 متر لمدة 13 عاماً، وسيخضع لسبع سنوات من الإفراج المشروط تحت المراقبة بعد قضاء مدة سجنه. بالإضافة إلى ذلك، تطالب النيابة العامة بتعويض مالي قدره 64 ألف يورو لتغطية الأضرار المعنوية والجسدية التي لحقت بالضحية.