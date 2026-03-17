AFP
رافاييل ليو يرد بالاستشهاد بالكتاب المقدس عقب خلافه مع كريستيان بوليسيتش ورد فعله الغاضب على استبداله خلال هزيمة ميلان
لياو يلجأ إلى الكتاب المقدس وسط عاصفة سان سيرو
اتخذت التداعيات السلبية لخسارة الروسونيري الأخيرة بنتيجة 1-0 في الدوري الإيطالي منحىً روحانيًا. ففي أعقاب المباراة، نشر ليو رسالة لاذعة موجهة إلى منتقديه عبر حسابه على إنستغرام. ونشر اللاعب الذي يحمل الرقم 10 قصة تتضمن آية مترجمة من إنجيل لوقا، منسوبة إلى يسوع. وكتب: "افعل ما في وسعك. أما المستحيل فهو من شأني".
- AFP
التوترات في غرفة الملابس تصل إلى ذروتها
يأتي هذا المنشور الغامض على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تقارير تفيد بحدوث انهيار كبير في العلاقات داخل المعسكر. ووصلت التوترات إلى ذروتها في العاصمة الإيطالية، حيث كان ليو وبوليسيتش في قلب عاصفة متصاعدة استمرت حتى بعد صافرة النهاية. كان التوتر واضحاً للغاية على أرض الملعب، حيث أشار المهاجم البرتغالي مراراً وتكراراً بإيماءات تعبر عن إحباطه تجاه زميله الأمريكي بسبب التمريرات المفقودة. ووفقاً للتقارير، تصاعدت حدة الموقف خلف الأبواب المغلقة، حيث دخل المهاجمان الرئيسيان في نقاش حاد وأكثر حدة من المعتاد في غرفة تغيير الملابس، حيث طالبا بعضهما البعض بتوضيحات بشأن مواقعهما التكتيكية.
أُجبر أليجري على لعب دور الوسيط
يجد المدرب ماسيميليانو أليجري نفسه الآن في موقف صعب للغاية وهو يحاول التعامل مع غرور نجومه. فقد اضطر، حسبما أفادت التقارير، إلى التدخل شخصياً في غرفة تغيير الملابس لمنع المواجهة من الخروج عن السيطرة تماماً. وفي محاولة علنية للتقليل من شأن الخلاف مع الاعتراف بالفرص الضائعة، صرح أليجري قائلاً: "عندما تخسر المباريات، تكتشف الكثير من الأمور بعد فوات الأوان. أعتقد أن بوليسيتش يتطور من حيث لياقته البدنية، بينما كان لدى ليو فرصتان أو ثلاث كان من الممكن أن يجد نفسه فيها أمام حارس المرمى".
وفي وقت سابق، رفض الجناح حتى عناق مدربه مرتين قبل أن يركل حقيبة تبريد.
شراكة تبحث عن شرارة
هذه الهزيمة المؤلمة بنتيجة 1-0 جعلت مهمتهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي أصعب بكثير. ويحتل الفريق حالياً المركز الثاني برصيد 60 نقطة، متأخراً عن متصدر الدوري إنتر الذي يملك 68 نقطة، مع بقاء تسع مباريات فقط على نهاية الموسم. وستكون مباراتهم المقبلة ضد فريق تورينو الذي يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي.
