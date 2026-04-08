ترجمه
رافاييل فان دير فارت ينتقد فينيسيوس جونيور بشدة واصفاً أداءه بـ"السيئ"، ويُبرز الجانب "المحزن للغاية" في لعب جناح ريال مدريد
تقييم فان دير فارت اللاذع
في حديثه إلى قناة "زيغو سبورت" الهولندية، أعرب فان دير فارت عن إحباطه الشديد من فينيسيوس عقب خسارة ريال مدريد 2-1 في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا. ورغم اعترافه بالموهبة الواضحة للاعب البالغ من العمر 25 عامًا، أقر اللاعب الدولي الهولندي السابق بأنه يجد صعوبة حتى في مشاهدة الجناح وهو يلعب بسبب ما يراه من تصرفات مسرحية.
وفي انتقاد صريح لأسلوب البرازيلي، قال فان دير فارت: "فينيكوس فظيع. إنه يزعجني للغاية عندما أراه. أجد ذلك محزناً للغاية لأنه لاعب رائع. لكن بمجرد أن يتعرض لدفعة بسيطة، يرمي بنفسه على الأرض، على أمل أن يحصل الخصم على بطاقة حمراء، ثم ينهض وكأن شيئاً لم يحدث. هذا هو الجزء الذي أجده محزناً فيه".
الإحباط في البرنابيو
واجه فينيسيوس صعوبة في إحداث تأثير حاسم أمام بايرن ميونيخ. وفي حين تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف، لم يستطع البرازيلي استغلال الفرص التي أتيحت له، مما أدى إلى إحباط واضح سواء داخل الملعب أو في المدرجات. في لحظة ما، بلغت الإحباط ذروتها عندما أعربت بعض قطاعات الجماهير المحلية عن استيائها. تشير التقارير إلى أن فينيسيوس تعرض للصياح من قبل جماهير البرنابيو مرة أخرى بعد أن فقد الكرة وفشل في استغلال فرصة ذهبية في مواجهة مانويل نوير في الدقيقة 60، وهو خطأ قد يكون مكلفاً في هذه المواجهة.
يقدم كومباني وجهة نظر مختلفة
بينما ركز فان دير فارت على عيوب الجناح، اتخذ مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني موقفاً أكثر تعاطفاً بكثير. فقد بذل المدرب البلجيكي جهداً كبيراً للإشادة بشخصية نجم ريال مدريد، لا سيما في ظل الأجواء الصعبة والضغوط الخارجية التي يواجهها غالباً. وقال مدرب بايرن ميونيخ لموقعAmazon Prime بعد صافرة النهاية: "يجب أن يبقى فيني كما هو تماماً. لديه دعمي الكامل - بغض النظر عما إذا كان لاعباً في الفريق المنافس أم لا". "نحتاج إلى لاعبين مختلفين. نحن نستمتع بنجاح هؤلاء اللاعبين. كان الأمر نفسه مع فرانك ريبيري في بايرن ميونيخ. من حقك أن يكون لك رأي، لكن يجب ألا تتجاوز الحدود أبداً. لهذا السبب أكنّ احتراماً كبيراً لفيني".
الطريق إلى مباراة الإياب
من المرجح أن يستمر الجدل الدائر حول فينيسيوس في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لرحلة صعبة إلى ملعب أليانز أرينا الأسبوع المقبل. ويجد ريال مدريد نفسه في موقف حرج، حيث يتعين عليه تعويض فارق هدف واحد للحفاظ على آماله في تحقيق المجد الأوروبي. وتحت قيادة ألفارو أربيلوا، يجب على الفريق إيجاد طريقة لإعادة إحياء شرارة هجومه، بدءًا من المباراة التي ستقام على أرضه ضد جيرونا في الدوري الإسباني يوم الجمعة.