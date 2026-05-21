رغم تعقيدات مانشستر يونايتد .. اتفاق نهائي بين برشلونة وراشفورد يسهل استمراره مع النادي

يواصل برشلونة العمل على صفقة للاحتفاظ براشفورد بعد طلب مباشر من فليك. ووفقًا لصحيفة «سبورت»، يرى المدرب الألماني أن لاعب المنتخب الإنجليزي يمثل خيارًا مهمًا في خططه الهجومية، ويريد من النادي إعطاء الأولوية لضمه. وكان بطل الدوري الإسباني قد اعتبر في البداية أن الانتقال النهائي أمر صعب بسبب القيود المالية.
ومع ذلك، يقال إن فليك لم يقتنع بالبدائل الهجومية الأصغر سناً التي حددها النادي، مما دفع البلوجرانا إلى تركيز جهودهم على راشفورد بدلاً من ذلك. وبحسب ما ورد، ساعد المهاجم في المفاوضات من خلال الموافقة على شروط شخصية تتناسب مع قيود الرواتب في النادي. ومن المفهوم أن راشفورد قد وافق على هيكل عقد أطول وتخفيض في الراتب الإجمالي من أجل جعل الانتقال ممكناً.