راسينج سانتاندير.. عدو فرانكو المخدوع من الملياردير الكاذب ومرعب ريال مدريد وبرشلونة!

تنفست جماهير مقاطعة كانتابريا الصعداء بعد أن أعلن الحسم رسميًّا وصعد فريق راسينج سانتاندير إلى الدوري الإسباني الممتاز مذكرًا عمالقة المسابقة بأيام خلت كان فيها هذا الفريق يمثل الرعب الحقيقي لكل من يجرؤ على زيارة ملعبه القديم.
جاء هذا الصعود التاريخي بعد غياب طويل استمر 14 عامًا تجرع فيها النادي مرارة الهبوط والأزمات المالية الطاحنة لكنه عاد اليوم ليعيد كتابة التاريخ ويذكر الجميع بهويته الكروية الفريدة بعد أن حسم صدارته لدوري الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه في الجولة 40 من المسابقة.