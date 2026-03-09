راحيم ستيرلينج في مقابلة محرجة للغاية حيث يرد على الصحفي الذي سخر منه لعدم تسجيله أي هدف في أول مباراة له مع فينورد

بعد التعادل المثير 3-3، واجه ستيرلينج وسائل الإعلام للتعليق على أول مباراة له كلاعب أساسي تحت قيادة المدرب روبن فان بيرسي. في حديثه مع ESPN في مقابلة ما بعد المباراة، كان الجناح الإنجليزي صريحًا بشأن أدائه وعجز الفريق عن تحقيق الفوز. في حين كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إيجابيًا إلى حد كبير بشأن حصوله على دقائق مهمة في رصيده والتأقلم مع الحياة في الدوري الهولندي، سرعان ما أصبحت الأجواء متوترة خلال حديثه عن لحظة حاسمة في الشوط الثاني حيث فشل في استغلال فرصة التسجيل.

عندما ضحك المذيع وهو يسأل: "كان يجب أن تسجل هدفًا؟"، لم يجد لاعب تشيلسي السابق الأمر مضحكًا. ابتسم ستيرلينغ بسخرية قبل أن يرد: "لا يجب أن تضحك يا صديقي! لكن نعم، كما قلت، [أحتاج إلى] التخلص من الغبار. كانت لدي الفرصة، وهذا شيء أريد أن أستغله وفقًا لمعاييري، وكان من الممكن أن يكون ذلك هو هدف المباراة. إنها خطوة جيدة، وفي المرة القادمة يجب أن أسجل الهدف".