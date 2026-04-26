راتب برشلونة الأقل أفضل بالنسبة له.. راشفورد يحسم موقفه من العودة لمانشستر يونايتد!

نجح راشفورد في استعادة سمعته في كامب نو بعد أن غادر مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة الصيف الماضي. وقد استقر المهاجم تحت قيادة هانسي فليك، حيث ساهم بشكل مباشر في تسجيل هدف كل 92 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم.

بينما اعتبر بعض النقاد هذه الخطوة في البداية بمثابة مغامرة، قدم راشفورد سلسلة من العروض الرائعة لمساعدة برشلونة في سعيه نحو لقب الدوري الإسباني.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً مهاراته الحاسمة مرة أخرى بتسجيله هدفاً ثانياً رائعاً في الفوز المهم 2-0 على خيتافي. كان هذا الهدف هو الـ13 له في الموسم في جميع المسابقات، ويأمل في البقاء مع برشلونة بعد الصيف.