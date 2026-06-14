"رابع أفضل لاعب في التاريخ ولكن قائد سلبي" .. كابيلو يبدي رأيه في رونالدو

خلال مقابلة مطولة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، تحدث المدرب السابق والمحلل الحالي فابيو كابيلو عن أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ وأبدى رأيه في اللاعبين الذين عاصرهم ودربهم.

وقال كابيلو في حواره مع الصحيفة الإيطالية: "عندما كنت تمرر الكرة لمارادونا، كنت ترى شيئًا فريدًا. مثل بيليه. لقد لعبت مع بيليه في أمريكا عام 1976: بطولة الذكرى المئوية الثانية، إيطاليا - إنجلترا - الولايات المتحدة، وكان هو مع الولايات المتحدة. طوال المباراة لم يفعل شيئًا يذكر. قبل عشر دقائق من النهاية، استلم الكرة وقلب نتيجة المباراة. مارادونا وبيليه وميسي هم العباقرة الثلاثة في تاريخ كرة القدم، وبعدهم يأتي رونالدو البرازيلي، لقد فعلوا أشياء لا يجرؤ الآخرون حتى على التفكير فيها. من هو الأعظم؟ لا أستطيع الاختيار. لقد ولدوا بفارق عشرين عامًا بين كل واحد منهم. كل عشرين عامًا يولد شخص يبتكر شيئًا جديدًا في عالم كرة القدم".