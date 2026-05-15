Hilal Ahli Theo Hernandez Ali MajrashiGetty
علي سمير

وسط شكوى الإرهاق والاتهام بالإهمال .. رابطة دوري روشن تطيح بالمسؤول الأول عن أزمة "جدولة المباريات"

إقالة على الأبواب لإنقاذ الموقف

قررت رابطة دوري روشن للمحترفين، التخلي عن خدمات البرازيلي مانويل فوريس مدير إدارة المسابقات، في أولى خطوات التغيير استعدادًا للموسم القادم.

وجاء هذا القرار بسبب حالة الاستياء التي انتشرت خلال الموسم الجاري 2025/2026، من جدولة المباريات خاصة للرباعي المشارك في المنافسات الآسيوية وهو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

  • ما هي القصة؟

    الصحفي بتال القوس قال عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية:"رابطة دوري المحترفين السعودي، قررت إقالة مانويل فلوريس مدير إدارة المسابقات، بسبب الغضب الكبير من جدولة الموسم الحالي".

    وأضاف:"وفقًا لمصادرنا، فإن الرابطة بدأت البحث عن شخص جديد لإدارة المسابقات، من أجل خلافة مانويل الذي يعمل بهذا المنصب منذ 2024".

    أسباب هذا القرار

    تأتي خطوة الخلي عن فلوريس، بسبب تداخل مواعيد المباريات خلال الموسم الجاري، وتلاحم الجدول بالنسبة للبعض الأندية، وبالتحديد الفرق المشاركة في البطولات الآسيوية.

    وأدى ذلك إلى توجيه سهام الهجوم نحو رابطة دوري روشن السعودي، واتهامها بالإهمال وعدم مراعاة عوامل الإرهاق عند جدولة المباريات المحلية، مما دفع المؤسسة للتدخل سريعًا لتصحيح الموقف.

  • السيرة الذاتية لمانويل فلوريس

    قناة العربية استعرضت حياة فلوريس المهنية، وقالت إنه حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعة IBMEC بالبرازيل في عام 2007.

    وفي 2009 حصل البرازيلي على شهادة "ماستر فيفا" من جامعة SDA bocconi في إيطاليا، ثم شهادة ماستر فيفا بالإدارة والقانون في نفس العام من جامعة University De Montfort بإنجلترا، وشهادة أخرى بنفس الموضوع من جامعة نيوشاتل السويسرية.

    وخلال الفترة من عام 2006 إلى 2008، عمل فلوريس في شركة Brasil Turner" للبث الإعلامي كمتخصص في الشؤون التجارية.

    ومن 2013 إلى 2015 أصبح منسقًا لبرنامج فيفا 11 للصحة في البرازيل، وبالفترة من 2015 إلى 2020 كان عضوًا بالمجلس الوطني للرياضة في بلاده.

    وأما في 2018 إلى 2021، تولى فلوريس منصب نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ومن 2015 إلى 2022 عمل مديرًا للمسابقات في الاتحاد البرازيلي، قبل الانتقال إلى وظيفته الأخيرة التي ستتم إقالته منها في دوري روشن في يوليو 2024.


  Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جولة الحسم

    النصر كان يمكنه حسم السباق على لقب دوري روشن الثلاثاء الماضي، عندما لعب الديربي أمام الهلال، ولكنه اكتفى بالتعادل الإيجابي 1/1، بسبب خطأ قاتل من الحارس البرازيلي بينتو.

    الفرصة لا تزال قائمة، عندما يلعب النصر مع ضمك في الجولة الأخيرة، وفي رصيده 83 نقطة، مقابل 78 لصالح الهلال صاحب المركز الثاني.

    الفوز على ضمك يعني ذهاب اللقب إلى النصر، ولكن التعثر مع انتصار الهلال على نيوم والفيحاء، يعني حصول الزعيم على اللقب لو حدث أي تساوي في النقاط بحكم المواجهات المباشرة مع العالمي.



أسئلة الأكثر شيوعًا

أطلقت منصة ثمانية بتاريخ 8 أغسطس 2025 وقبل افتتاح الموسم الرياضي، وبدأت بنقل السوبر السعودي لتكون مباراة الاتحاد والنصر الأولى عبرها.

البطولات المتاحة حصريًّا على منصة ثمانية هي:

- دوري روشن السعودي

- كأس خادم الحرمين الشريفين

- كأس السوبر السعودي

- دوري يلو للدرجة الأولى.

بالتأكيد، ستتاح المنصة على كافة متاجر التطبيقات وتدعم الأنظمة الرقمية الرائجة.

يبدأ سعر اشتراك ثمانية بـ 58 ريال سعودي شهريًّا للباقة السنوية و70 ريال سعودي للباقة الشهرية مع خيار التقسيط الشهري من تمارا.

نعم سوف يتم توفير وسيلة مجانية لمتابعة الموسم بجودة أقل ومزايا محدودة مقارنة بباقة الاشتراك المدفوعة.

كما أن كل المشتركين الجدد مؤهلين لتجربة مزايا اشتراك ثمانية مجانًا لمدة 14 يوم.

التجربة المجانية تتطلب منك فقط تسجيل الدخول، وإدخال بيانات طريقة الدفع. وسنستخدم هذه البيانات لتأكيد اشتراكك بعد انتهاء مدة التجربة إن أحببت استئناف اشتراكك.

يمكنك المشاهدة مجانًا على ثمانية وقنواتها بجودة 1080HD، أما الجودة القصوى 4K فسوف تكون حصرية للمشتركين في التطبيق.

اشتراك ثمانية يضمن لك التجربة الأفضل لمشاهدة البطولات السعودية، بعدة مزايا:

- أقصى جودة مشاهدة بـ 50 إطار في الثانية.

- إعلانات أقل من التجربة المجانية.

- الاستوديو التحليلي.

- ميزة المسبار، إحصائيات المباراة لحظة بلحظة.

- المشاهدة بجهازين في نفس الوقت.

- جودة خارقة بتقنية HDR – تتاح قبل 2026.

- مشاهدة عدة مباريات في نفس الوقت – تتاح قبل 2026.

- تنقّل بين كاميرات الملعب – تتاح قبل 2026.

- تحكم بصوت الجمهور والمعلّق – قبل 2026

- إضافة إلى مزايا تطبيق راديو ثمانية الحصرية، مثل مكتبة البودكاست الحصرية، والكتب والمقالات الصوتية.

يٌمكن إلغاء الاشتراك في ثمانية في أي وقت، قبل أو بعد انتهاء تجربتك المجانية.

ويتم ذلك بالدخول إلى إدارة الاشتراك في ملفك الشخصي على app.thmanyah.com أو من خلال متجر التطبيقات إذا كنت مشتركًا من التطبيق.

نعم، كافة تسجيلات مباريات موسم 2025-2026 وملخصاتها ستتاح في المنصة، إضافة لمكتبة منوّعة من البرامج الرياضية وغير الرياضية من إنتاج ثمانية.

مشاهدة دوري روشن السعودي 2025-2026 والبطولات السعودية ستكون حصريّة على تطبيق من ثمانية.

نعم، سيتمكن المستخدم من الدخول بعدد لا نهائي من الأجهزة بنفس الحساب، لكن المتابعة الحية للمباريات ستكون متاحة على جهاز واحد فقط في نفس الوقت.

كافة المباريات ستُنقل عبر البث الفضائي على قنوات ثمانية التي انطلقت بالفعل، وبدون الحاجة لجهاز استقبال إضافي (رسيفر).

نعم، وترددها هو:
النايل سات

التردد: 11236 ميجاهرتز.

الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

معدل الترميز 27500.

العرب سات

التردد: 11919 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز : 27500.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن بدء منافسات الموسم الرياضي 2025-2026 بتاريخ 28 أغسطس 2025. وسيشهد افتتاح الموسم بطولة كأس السوبر السعودي خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.