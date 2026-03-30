"لا يتناسب مع استراتيجيتنا" .. مسؤول برابطة الدوري السعودي يصدم محمد صلاح

الأسبوع الماضي، فاجأ محمد صلاح الجميع بنشر فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، يودع به جماهير ليفربول، معلنًا رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.





هذا الفيديو جاء رغم امتداد عقد صلاح مع النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم المقبل، لكن في الأخير اتفق الجميع على ضرورة فسخه بالتراضي بين الطرفين، حيث تنازل مو عن قيمة آخر موسم بالكامل، بحسب التقارير الصحفية الإنجليزية.

بعد إعلان صلاح الرحيل، خرج وكيله رامي عباس مشددًا على أنه لم يقرر بعد الخطوة المقبلة ولم يتفق مع أي نادٍ بعد، محذرًا جماهير النجم المصري من الشائعات.

لكن في المقابل، عدة تقارير صحفية تتحدث عن اهتمام أندية دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي، وكذلك إيطاليا بالظفر بخدمات صاحب الـ33 في الميركاتو الصيفي المقبل.