"لماذا يجب أن أوافق؟" .. رئيس طرابزون يكشف إجابته التي أقنعت محمد صلاح بالرحيل إلى تركيا!

وتحدث دوجان عن كواليس مفاوضاته مع محمد صلاح، عبر برنامج "24/7" على فضائية أون سبورتس، مشيرًا إلى أن صلاح سأله في بداية التفاوض "لماذا عليّ أن أوافق على الصفقة؟".

وبحسب رواية رئيس طرابزون، فقد كانت إجابته "قلت له، أنت حققت كل الإنجازات الكبيرة، ووعدته أن سيرى عشق النادي والمدينة، وبدأ بمشاهدة ما قلتُه له في المطار، حيث كان هناك أكثر من 25 ألف مشجع ينتظره، وقال لي أشكرك أنك أحضرتني إلى هنا، بالفعل وجدتُ ما توقعته".

وأضاف دوجان أن مفاوضاته مع صلاح لم تكن صعبة كما توقع، حيث كانت الآلية واضحة بالاهتمام والقبول، وكذلك كان محمد صلاح، ووكيله رامي عباس، واضحين للغاية، وتم التعامل وفق مبادئهما، وحدث الاتفاق، كما جاء الثنائي إلى إسطنبول بعدما بحثوا عن معلومات بشأنها.

وتابع "إننا من الأندية الشعبية التي تمثل مدينة كبيرة، وقليل أن نجد مجموعة من المشجعين يهتمون بهذه الصفقات، ونحن نعلم أننا أيضًا سوف ننال حب المصريين الذين يشجعون محمد صلاح".



