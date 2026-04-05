علي رفعت

ذنب ميسي والجيل الذهبي والعنصرية.. غضب يامال مبرر ونظفوا برشلونة من أشباه اللاعبين!

ماذا حدث في مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟!

انتهت قمة الدوري الإسباني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بنصر كتالوني هام رفع الفارق مع صاحب المركز الثاني ريال مدريد إلى سبع نقاط كاملة مستغلًا تعثر الغريم في مايوركا. 

ورغم أن الأفراح كانت تعم جنبات الملعب بعد هدف روبرت ليفاندوفسكي القاتل إلا أن المشهد الأكثر إثارة للجدل كان خروج الفتى الذهبي لامين يامال من الملعب وهو في حالة ثورة عارمة.

لم يلتفت يامال لتهنئة زملائه بالفوز بل توجه مباشرة إلى نفق اللاعبين وملامح الغضب تكسو وجهه بشكل أثار تساؤلات المتابعين حول سبب هذا الانفجار المفاجئ رغم تحقيق النقاط الثلاث.

أدرك المدرب الألماني هانز فليك فور نهاية اللقاء أن الصحافة ستحول غضب يامال إلى أزمة كبرى لذلك سارع في تصريحاته إلى امتصاص الغضب وتبرير موقف لاعبه الشاب بكل هدوء. 

قال فليك إن يامال قدم كل ما لديه وحاول المراوغة والتسجيل طوال 90 دقيقة لكن الحظ لم يحالفه في هز الشباك ووصف الغضب بأنه رد فعل طبيعي للاعب عاطفي يعشق الفوز ويريد دائمًا تقديم الأفضل للفريق. 

هذا التعامل الذكي من فليك يعكس رغبته في حماية جوهرته الثمينة من الضغط الإعلامي المتزايد خاصة أن اللاعب لا يزال شابًا في سن 18 ويحمل أحلام النادي العريق على عاتقه وحده تقريبًا.

لكن بغض النظر عن تصريحات فليك، دعونا نستعرض فيما يلي عدة أسباب قد تكون هي المبرر الحقيقي لغضب يامال الجام.


  Lionel Messi Barcelona 2006

    لعنة المقارنة بعهد ميسي والجيل الذهبي


    أصل المشكلة لا يكمن في مباراة واحدة بل في التكوين النفسي لهذا اللاعب الذي نشأ وهو يشاهد سحر ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار. 

    لقد كبر يامال وهو يرى برشلونة يكتسح الخصوم بخماسيات وسداسيات ويقدم كرة قدم من عالم آخر لا تعرف المستحيل. 

    هذا الإرث الثقيل جعل يامال يضع لنفسه معايير نجاح تكاد تكون مستحيلة في ظل التراجع الفني الحالي لبعض عناصر الفريق. 

    هو يرى نفسه الوريث الشرعي لميسي وبالتالي يشعر بالذنب والإحباط عندما لا يستطيع تكرار تلك الأمجاد الجماعية رغم موهبته الفردية الطاغية التي تضعه في مقارنة دائمة مع أساطير اللعبة.


    • إعلان

  • فجوة الجودة ومعاناة يامال مع أشباه اللاعبين


    يظهر غضب يامال المتكرر كصرخة احتجاج صامتة ضد تدني المستوى الفني لبعض زملائه في الفريق. 

    عندما يصنع يامال بمهارته الفذة فرصًا محققة للتسجيل ثم يراها تضيع برعونة غريبة من لاعبين مثل فيران توريس أو غيره من العناصر التي تفتقد للفاعلية المطلوبة يشعر اللاعب أن مجهوده يتبخر في الهواء. 

    يامال يسبق الجميع بخطوات من الناحية الذهنية والفنية وهذا التفاوت الكبير يخلق نوعًا من العزلة الكروية داخل الميدان. 

    لا يمكن لبرشلونة أن يستمر في الاعتماد على فتى لم يتجاوز 18 عامًا لإنقاذ المنظومة بينما يكتفي الآخرون بمشاهدة إبداعه دون تقديم إضافة حقيقية تليق بقميص البلوجرانا وتخفف عنه وطأة المسؤولية.


  • ضريبة التعليمات المكثفة والإرهاق الذهني


    كشف جانب آخر من كواليس غرف الملابس أن غضب يامال في ليلة أتلتيكو مدريد كان له جانب فني بحت يتعلق بحجم التعليمات التي تلقاها من خوسيه رامون دي لا فوينتي المسؤول عن الكرات الثابتة والخطط. 

    يبدو أن يامال شعر بضغط ذهني هائل نتيجة المطالب الخططية المعقدة التي فرضت عليه في الدقائق الأخيرة مما أشعره بالتشتت وفقدان الحرية التي يحتاجها المبدع. 

    تحميل لاعب شاب بكل هذه التفاصيل التكتيكية في وقت يحتاج فيه للفطرة والابتكار يولد انفجارًا نفسيًا كالذي شاهدناه. 

    يامال يريد أن يلعب كرة القدم بمتعة الجيل الذهبي لا بآلية الجنود التي يفرضها الواقع الصعب للفريق حاليًا.


    ضرورة التطهير الفني لاستعادة الهيبة


    لقد حان الوقت لتدرك إدارة برشلونة أن غضب يامال هو إنذار بضرورة تنظيف القائمة من أشباه اللاعبين الذين أصبحوا عبئًا على الموهبة الحقيقية. 

    الحفاظ على حالة يامال النفسية يتطلب توفير بيئة فنية قوية تساعده على الانفجار الكروي لا أن يظل محاصرًا بزملاء يهدرون تمريراته العبقرية. 

    الموهبة الاستثنائية تحتاج إلى كتيبة من المحاربين والفنانين القادرين على مجاراتها وليس إلى أسماء تكتفي بالتواجد فوق العشب دون ترك بصمة واضحة تساهم في حسم الألقاب والعودة لمنصات التتويج العالمية التي اعتاد عليها النادي في سنوات المجد.


  • العنصرية في ميتروبوليتانو


    كانت العنصرية حاضرة في مدرجات ملعب أتلتيكو مدريد، نعم لم يتم تسليط الضوء عليها ولم يحتج يامال في الملعب ولم يتم تفعيل البروتوكول الخاص بحماية اللاعبين، لكنها كانت حاضرة.

    يظل جزء من غضب يامال مبررًا بسبب تلك العنصرية، وتظل احتمالًا كبيرًا للحالة التي كان فيها بنهاية المباراة، بالأخص بعد ما حدث أمام منتخب مصر في ملعب إسبانيول وما طال دينه من هتافات.


  • بيت القصيد


    غضب لامين يامال ليس قلة احترام للمدرب أو الزملاء بل هو انعكاس لروح البطل التي تأبى الرضا بأنصاف الحلول، وقد يمتد لكونه غضبًا من العنصرية أيضًا.

    يامال يريد أن يرى برشلونة قويًا ومرعبًا كما شاهده في طفولته ولن تهدأ ثورته إلا عندما يجد حوله فريقًا يستحق أن يقوده نحو المجد. 

    ذنب ميسي الحقيقي هو أنه عودنا وعود هؤلاء الشباب على الكمال الكروي وأي شيء أقل من ذلك سيظل دائمًا سببًا في انفجار المواهب الصادقة التي ترفض السقوط في فخ العادية والنسيان.


