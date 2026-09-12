ذكروه بجوتا: جماهير التعاون تكمل أسبوع نيفيش الصعب بعد غضب الهلاليين .. "الرب ينظر إليكم"!

لم تكن ليلة سهلة على روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، الذي تألق في مواجهة التعاون، ليأتي الردّ من المدرجات بأغرب طريقة ممكنة.

ما بين "هاتريك" جابرييل مارتينيلي، وثنائية أولي واتكينز، كان روبن نيفيش أيضًا، أحد نجوم الهلال في ليلة اكتساح التعاون بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

ولكن، إذا ما كنا نشاهد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على سبيل المثال، يتعرض عادة لاستفزاز جماهير الخصم، بترديد اسم "ميسي" في المدرجات، فإن الاختبار الذي تعرض له روبن نيفيش ربما يكون أكبر.