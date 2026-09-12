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محمود خالد

ذكروه بجوتا: جماهير التعاون تكمل أسبوع نيفيش الصعب بعد غضب الهلاليين .. "الرب ينظر إليكم"!

فقرات ومقالات
روبن نيفيز
ديوجو جوتا
الهلال
التعاون
دوري روشن السعودي

نيفيش تألق رغم عيوبه أمام التعاون..

لم تكن ليلة سهلة على روبن نيفيش، متوسط ميدان الهلال، الذي تألق في مواجهة التعاون، ليأتي الردّ من المدرجات بأغرب طريقة ممكنة.

ما بين "هاتريك" جابرييل مارتينيلي، وثنائية أولي واتكينز، كان روبن نيفيش أيضًا، أحد نجوم الهلال في ليلة اكتساح التعاون بنتيجة (6-0)، في بريدة، ضمن حساب الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2026-2027".

ولكن، إذا ما كنا نشاهد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على سبيل المثال، يتعرض عادة لاستفزاز جماهير الخصم، بترديد اسم "ميسي" في المدرجات، فإن الاختبار الذي تعرض له روبن نيفيش ربما يكون أكبر.

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  • ماذا حدث؟

    وتناقل نشطاء على نطاق واسع، مقطع فيديو من المدرجات، يوجه اتهامًا لجماهير التعاون، بترديد اسم "جوتا.. جوتا"، في إشارة استفزازية لوسط ميدان الهلال "البرتغالي"، بتذكيره بصديقه الراحل ديوجو جوتا، نجم ليفربول، الذي لاقى مصرعه في حادث سير، في يوليو 2025.

    وبدوره، اكتفى روبن نيفيش بالتصفيق في البداية على استهجان الجماهير، فيما ردّ على ترديد اسم "جوتا"، بالإشارة إلى السماء ثم عينه، ثم إليهم، وكأن يعلق بأن الرب ينظر لما يفعلونه.

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  • روبن نيفيش يرفض الاحتفال

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن روبن نيفيش اكتفى بتصفيق هادئ، بعد إطلاق صافرة النهاية، بينما لم يشارك زملاءه في الاحتفال مع الجماهير بالسداسية، ليغادر سريعًا إلى خارج الملعب، وسط علامة حزن على وجهه.

  • أصداء رسالة جماهير التعاون

    وبات فيديو روبن نيفيش في طريقه للانتشار، حيث وجد صدى بلغ مداه عالميًا، من خلال توجيه رسائل انتقاد لاذعة لجماهير التعاون، بسبب رغبتهم في استفزاز البرتغالي بتذكيره بصديقه الراحل.

    من جانبه، وجه أحد المتابعين، رسالة مطوّلة إلى روبن نيفيش، مؤكدًا أن ما حدث في الملعب، لا يمثّل المسلمين أو أي مشجع لأي نادٍ، سواء الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، أو أي نادٍ آخر في الدوري.


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  • تأثر روبن نيفيش بوفاة جوتا

    ورغم أن وفاة ديوجو جوتا وشقيقه، قد أثارت صدمة عالمية، إلا أنها انعكست بالأخص على زملائه، وخاصة من نجوم البرتغال، حيث بدا الحزن واضحًا على روبن نيفيش، الذي دخل في نوبة بكاء برفقة جواو كانسيلو، خلال مباراة الهلال وفلومينينسي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بالتزامن مع حادثة نجم ليفربول.

    وكان نيفيش قد وجه رسالة إلى صديقه المقرب جوتا، على منصة (إنستجرام)، حيث أبدى ندمه لعدم اعترافه بحبه له، وواعدًا إياه بعدم ترك عائلته وحيدة أو إشعارها بأي نقص، علمًا بأن نيفيش وجوتا لعبا معًا في بورتو وولفرهامبتون.

  • من هجوم الهلاليين إلى استفزاز التعاونيين

    وخلال بضعة أيام فقط، كان روبن نيفيش أيضًا محور غضب هلالي، بعدما نشر عبر "قصة" في حسابه على منصة إنستجرام، صورة لأكاديميته، في الوقت الذي كانت فيه جماهير الزعيم، تنتظر رسالة اعتذار منه بعد الخسارة أمام نيوم بثنائية في دوري روشن.

    أضف إلى ذلك، أن الفيديو الترويجي لأكاديمية كرة القدم الخاصة بنيفيش، شهد وجود قمصانه مع مختلف الفرق التي مثّلها خلال مسيرته الكروية، ياستثناء الهلال.

    ومن هجوم الهلاليين، إلى استفزاز جماهير التعاون في مدرجات بريدة، فإنه بالإمكان القول إن روبن نيفيش يعيش أسبوعًا صعبًا للغاية.

  • نيفيش يفعل كل شيء مع إنزاجي

    ومع اعتماد طريقة لعب 4-3-3، جاء اعتماد المدير الفني سيموني إنزاجي، على روبن نيفيش، كوسط ميدان الهلال، ما يثبت نظرية أن البرتغالي يفعل كل شيء مع الإيطالي، سواءً كمدافع أو صانع ألعاب، وأحيانًا هدّاف.

    نيفيش تميز كحلقة وصل في صفوف الهلال، حيث أرسل 76 تمريرة قصيرة، منها 67 ناجحة، فضلًا عن توجيه 7 كرات طويلة صحيحة من أصل 11، وصنع تمريرتين مفتاحيتين، رغم أن نقطة ضعفه تمثلت في سوء كراته العرضية، حيث لم يفلح في أي من محاولاته الثلاث.

    وتمكن روبن نيفيش من صناعة تمريرة حاسمة إلى أولي واتكينز الذي سجل أول أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة، فيما تقرر استبداله، لمشاركة مراد هوساوي في الدقيقة 76.

    وبدا إنزاجي وكأنه يريد إراحة العديد من نجوم الهلال، بإجراء عدة تبديلات مبكرة، من أجل التحضير للمواجهة الآسيوية الأولى ضد الغرافة، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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