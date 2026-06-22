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Argentina youth GFXGetty/GOAL
علي رفعت

ذكاء أم عجز.. الأرجنتين المتواضعة بالعلامة الكاملة وريال مدريد فرط في من كان يجب أن يبقى!

فقرات ومقالات
الأرجنتين ضد النمسا
الأرجنتين
النمسا
كأس العالم
ليونيل سكالوني
ليونيل ميسي

فوز جديد للأرجنتين وصعود سلس للدور التالي.

شهد استاد دالاس فصلًا جديدًا من فصول الإثارة الكروية، حيث التقى المنتخب الأرجنتيني نظيره النمساوي في جولة حاسمة لحساب المجموعة العاشرة. 

وحسم حامل اللقب الموقعة بنتيجة هدفين نظيف سجلهما الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 38 بتمريرة ذكية من فاكوندو ميدينا، والدقيقة 90+5 بمتابعة داخل منطقة الجزاء، معوضًا إهداره لركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة وضعها بجوار القائم الأيمن. 

هذا الفوز رفع رصيد التانجو إلى ست نقاط ليضمن صعوده المريح إلى الدور المقبل، لكن الأداء العام للفريق يطرح تساؤلات تكتيكية وبدنية كبرى حول طبيعة هذا الانتصار الهادئ.


  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إدارة المجهود أم عجز فني؟

    ارتضى المنتخب الأرجنتيني بتقديم نسق لعب متراخ، حيث كانت سرعة التمرير وبناء الهجمات هادئة وبطيئة في معظم أوقات اللقاء. 

    هذا البرود التكتيكي يراه البعض عجزًا من سكالوني عن مجاراة الضغط العكسي الخانق للنمساويين تحت قيادة رالف رانجنيك، بينما يراه العارفون بكواليس اللعبة قمة الذكاء التكتيكي.

    فالأرجنتين لا تحتاج للسيطرة المطلقة طوال التسعين دقيقة لتفوز، بل أصبحت فريقًا يعتمد على خطف اللحظات الحاسمة، يلدغ خصمه متى شاء ثم يغلق المنافذ الخلفية بإحكام بفضل مرونة خطوطه.


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  • تجنب فخ الاستعراض في موسم مجهد


    يدرك المدرب ليونيل سكالوني أن المونديال الحالي طويل وشاق، ويأتي في نهاية موسم كروي محلي وقاري استثنائي في ضغطه البدني على اللاعبين في أوروبا والعالم كله. 

    الاستهلاك البدني والركض بلا طائل في دور المجموعات هو انتحار حتمي سيظهر أثره القاتل في الأدوار الإقصائية. 

    لذا، كان اللعب الهادئ بعد الهدف هو الخيار الاستراتيجي الأمثل للحفاظ على المخزون اللياقي للعناصر الأساسية قبل الدخول في معمعة مباريات خروج المغلوب.


  • البيولوجيا تفرض كلمتها على تشكيلة سكالوني


    تأكيدًا على لعنة الإجهاد التراكمي، اضطر سكالوني لإجراء تغييرات وقائية ودفاعية اضطرارية، فالظهير ناويل مولينا بدأ أساسيًا لتعويض جونزالو مونتيل الذي عانى من إصابة عضلية، بينما تلقى الدفاع صدمة قوية بخروج كريستيان روميرو مصابًا في الركبة مع بداية الشوط الثاني، ليحل مكانه الخبير نيكولاس أوتامندي لتأمين العمق الدفاعي. 

    هذه الإصابات المتتالية تبرهن على أن تدوير الأحمال وتخفيف الرتم لم يعد رفاهية تكتيكية، بل ضرورة بيولوجية حتمية لضمان بقاء اللاعبين على أقدامهم حتى نهاية المشوار المونديالي المجهد.


  • صخرة فيينا التي فرط فيها ريال مدريد

    تجسدت الإثارة الحقيقية في هذا اللقاء في قائد النمسا، دافيد ألابا، فعلى الرغم من خسارة بلاده، قدم مدافع ريال مدريد السابق أداء دفاعيًا متميزًا برهن فيه على خطأ إدارة النادي الملكي التي فرطت فيه مؤخرًا بعد رحلة طويلة من الإصابات. 

    كان ألابا الأفضل بين لاعبي فريقه في تلك المباراة بفضل قراءته التكتيكية الخارقة وإنقاذه الأسطوري في الدقيقة 33، حينما تراجع بسرعة فائقة ليتمركز بدقة أمام المرمى، منقذًا تسديدة ميسي القوية بقدمه من سكون الشباك ومبقيًا فريقه في أجواء المباراة. 

    خروج ألابا بديلًا في الدقيقة 67 بداعي إدارة المجهود البدني والوقاية من الإجهاد العضلي يثبت ذكاء مدربه رانجنيك، خصوصًا وأنه يمر بمرحلة استعادة حساسية المباريات بعد غياب طويل للغاية للإصابة.

    لا نقول إن ألابا كان يجب أن يستمر رغم حالته البدنية السيئة ويلعب أساسيًا في ريال مدريد، لكنه كان سيكون خيارًا جيدًا على مقاعد بدلاء جوزيه مورينيو في الموسم القادم.


  • بيت القصيد


    صعود الأرجنتين المريح بالعلامة الكاملة يبرهن على أن البطولات الكبرى تُكسب بنوع من الذكاء التكتيكي وإدارة المجهود البدني لا بالاندفاع البدني المستمر، وهو درس استراتيجي يبدو أن أندية ومنتخبات عالمية كثيرة تحتاج إلى استيعابه. 

    الأرجنتين في أدوار خروج المغلوب رسميًا ومن المركز الأول على الأرجح بعد فوز اليوم، وستكون مواجهة الأردن مجرد تحصيل حاصل.

    لكل عشاق الأرجنتين وليونيل ميسي، كأس العالم لم يبدأ بعد، وانتظروا نسخة مغايرة من الألبيسيلستي في أدوار خروج المغلوب.


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