ذكاء أم عجز.. الأرجنتين المتواضعة بالعلامة الكاملة وريال مدريد فرط في من كان يجب أن يبقى!

شهد استاد دالاس فصلًا جديدًا من فصول الإثارة الكروية، حيث التقى المنتخب الأرجنتيني نظيره النمساوي في جولة حاسمة لحساب المجموعة العاشرة.

وحسم حامل اللقب الموقعة بنتيجة هدفين نظيف سجلهما الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 38 بتمريرة ذكية من فاكوندو ميدينا، والدقيقة 90+5 بمتابعة داخل منطقة الجزاء، معوضًا إهداره لركلة جزاء مبكرة في الدقيقة التاسعة وضعها بجوار القائم الأيمن.

هذا الفوز رفع رصيد التانجو إلى ست نقاط ليضمن صعوده المريح إلى الدور المقبل، لكن الأداء العام للفريق يطرح تساؤلات تكتيكية وبدنية كبرى حول طبيعة هذا الانتصار الهادئ.



