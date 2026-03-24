دي ناتالي: "بيو إسبوزيتو هو ملك الـ9 لاعبين النابوليين ومستقبل إيطاليا لمدة 15 عامًا، وهو يذكرني قليلاً بفان باستن"

توتو دي ناتالي يثني على بيو إسبوزيتو. هكذا تحدث المهاجم السابق لفريق أودينيزي عن مهاجم إنتر في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»: «هل سجل بالفعل 3 أهداف في 5 مباريات مع المنتخب الأول؟ أنا مقتنع بأنه سيسجل الكثير من الأهداف الأخرى، وأنه سيكون مستقبل إيطاليا خلال الخمسة عشر عامًا القادمة. بيو لاعب بارع وأنا سعيد بالموسم الذي يمر به. في سنته الأولى في الدوري الإيطالي، لم يكن من السهل إظهار هذه الصفات على الفور، وأن يصبح لاعباً أساسياً في إنتر ويُستدعى للمنتخب الوطني".





"إنه دائمًا في قمة مستواه، ويعمل على تحسين نفسه ولديه طموح كبير. هذه هي الصفات الأساسية للنمو والوصول بعيدًا. من الناحية الفنية، فهو قوي في الرأس، ولديه تسديدة جميلة، ويحمي الكرة بشكل رائع ويصعب إزاحته. إنه يعرف كيف يلعب كرة القدم وهو ذكي في شغل المساحات داخل منطقة الجزاء. ليس من السهل على المدافعين المنافسين مراقبة تحركاته: فهو بارع في التمرير، ويجيد التمركز عند العرضيات، وسريع في تحركاته. في فلورنسا، وبصرف النظر عن هدف 1-0، أثار إعجابي بتسديدته النهائية التي كادت أن تضاعف النتيجة".



