"أوقع الورقة ونساه" .. دي لا فوينتي يتعجب من غياب نجم إسبانيا عن ترشيحات الكرة الذهبية

أشاد دي لا فوينتي بالموهبة الهائلة التي يتمتع بها يامال، معرباً عن ثقته الكاملة في أنّ نجم برشلونة الواعد يمتلك كل المقومات اللازمة للفوز بأرقى جائزة فردية في كرة القدم.

وفي دفاعه عن الجودة المحلية، قال المدرب: "أنا دائماً أدعم المواهب المحلية، 'العلامة الإسبانية'؛ نحن على مستوى عالمي من حيث التطوير والأداء والجودة. على حد علمي، أقول إنّ ميكيل أويارسابال غائب عن قائمة المرشحين، فمن كان مسؤولاً عن تدوين الأسماء لا بد أنه أسقط الورقة على الأرض ونسيه".

وفي تقييمه لمسيرة يامال، أضاف: "أعتقد أنّ لامين يامال يمكنه الفوز بالكرة الذهبية لأنه إسباني ولاعب كرة قدم مذهل. إذا لم يكن هذا العام، فسيكون في المستقبل؛ لا أعتقد أنّ الأمر سيستغرق منه وقتاً طويلاً للفوز بها. أراه يقدّم أداءً رائعاً جداً في بداية هذا الموسم، ونريد الاستمتاع به لسنوات عديدة قادمة."