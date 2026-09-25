كشف تشارلز دي كيتيلاري، مهاجم أتالانتا، أنه أجرى محادثات أولية مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية. غير أن بطل الدوري الفرنسي فضّل في نهاية المطاف التعاقد مع فيران توريس من برشلونة، فيما تمسّك النادي الإيطالي بتقييم مالي باهظ نفّر عدداً من الأندية المهتمة.
مفاجأة .. نجم بلجيكا يكشف محاولة باريس سان جيرمان ضمه قبل فيران توريس
مهاجم بلجيكا يكشف تفاصيل مباحثات الانتقال
وأكد الدولي البلجيكي البالغ من العمر 25 عاماً أنه أجرى محادثات بشأن انتقال محتمل إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية. لكن أتالانتا رفض التنازل عن قيمته المقدرة بـ50 مليون يورو لصانع الألعاب، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي في بيرجامو حتى يونيو 2028.
وتلاشت أي فرصة لإتمام الصفقة بمجرد أن اتجه بطل فرنسا نحو برشلونة، ليتعاقد مع توريس بموجب اتفاق طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2031.
- AFP
«لقد اختاروا فيران توريس في النهاية»
في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية DH Les Sports، تحدّث دي كيتيلايري عن محادثاته الصيفية مع باريس سان جيرمان والسعر المرتفع الذي حدّده ناديه الحالي. وأكّد اهتمام العاصمة الفرنسية بضمّه، موضحًا: «تحدثت مع باريس سان جيرمان، لكنهم في النهاية اختاروا فيران توريس».
وتعليقًا على ما ورد عن رفض أتالانتا الموافقة على بيعه بأقل من 50 مليون يورو، أضاف: «نعم، أعتقد أنه كان هناك حديث عن رقم قريب من ذلك. لكن عليك أن تجد فريقًا مستعدًا لدفعه. في الدوري الإنجليزي الممتاز هناك عدة أندية قادرة على ذلك، لكن في النهاية لم يتحقق أي شيء».
«لا يزال أمامي وقت»
وبدلاً من التوقف عند الصفقة المنهارة، شدّد اللاعب البلجيكي على أن الحصول على دقائق لعب منتظمة في الدوري الإيطالي أهم بكثير في هذه المرحلة من مسيرته من الإقدام على خطوة متسرعة نحو الأعلى. وأضاف: «أنا سعيد في أتالانتا. أعرف كم هو مهم أن أكون أساسياً بعد تجربتي مع ميلان. أتمنى يوماً ما أن أنافس على الألقاب. لديّ هذا الطموح، لكنني في الخامسة والعشرين ولا يزال أمامي متسع من الوقت.»
- Insidefoto
بداية بطيئة تستدعي رد فعل فوري
حصيلة متواضعة من ست نقاط في خمس مباريات تركت أتالانتا في المركز الحادي عشر بالدوري الإيطالي. ومع تسجيله تمريرة حاسمة واحدة فقط هذا الموسم، يجد دي كيتيلاري نفسه تحت ضغط متزايد لتحسين مردوده الهجومي مع فريق ماوريتسيو ساري. وتمثل المواجهة المرتقبة على أرضه أمام فينيتسيا، متذيل الترتيب، بعد التوقف الدولي منصة مثالية لإشعال موسمهم في الدوري.
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