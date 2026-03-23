دي كانيو: "بدون ليو، ميلان أكثر صلابة. هل يغضب مني؟ لا يهمني، فهو ليس ابن عمي. بيو إسبوزيتو؟ هذا أمر مختلف تماماً"

«بكل صراحة، لا بد من القول إنه في إيطاليا، إذا أردنا التطور، علينا أن ننظر إلى إسبانيا أو فرنسا: لا يوجد فريق لديه لاعب يجعل الرأي العام يقول دائمًا «نعم، لكن لو فعل...». كلمة "لكن" في كرة القدم الكبيرة هي بالفعل أكثر من اللازم: معه تستخدمها دائماً 5-6 مرات. في إيطاليا فقط، ربما لأن لدينا القليل من المواهب، نحن نتعود على تحمل ذلك: ثم هذه شؤون ميلان، لكن إذا أراد النمو لا يمكن أن يكون لديه لاعب لا يعرف كيف ينهض، و"لكن لكن لكن". كم يكلف؟ يورو واحد، حسناً سنحاول. ثمانية ملايين، إذا كان عليّ تجديد العقد، لا أعرف".





"تاري؟ أفكر في موقفه في أوليمبيكو، يبدو الأمر واضحاً لي. إنه مدير جاد، لعب كرة القدم وعمل في كرة القدم، بنى لاتسيو وجعلها تؤدي بشكل جيد، ويريد بناء بُعد جديد آخر لميلان، ولا يمكنه قبول هذا الموقف. يمكن أن يكون هناك بعض التمرد، لكن المشكلة هي الأداء العام للاعب الذي يمتلك كل الإمكانات، لكنه يبلغ 27 عاماً. إذا كان أقوى في سن 22 عامًا منه في سن 27، فهذا يعني أنك أقل قيمة: أنا لا أنظر إلى الأرقام، بل أفكر في الأهداف التي تهم. إذا كان الفرق واضحًا بدون ليو، فهذا شيء، لكن إذا لم يلعب، فإن ميلان يكون أكثر صلابة: في ثماني مباريات، سجلنا 21 هدفًا وتلقينا هدفين".





"هل سيغضب مني؟ لكن ماذا يهمني، هل هو أخي أم ابن عمي؟ أنا أتحدث بشكل إيجابي عن العديد من اللاعبين الآخرين، ييلدز لاعب موثوق به وجاد. عندما أتحدث، أتحدث عن لاعبين كبار، وليس في حانة الحي التي أرتادها في كوارتيتشولو".





"دور المهاجم؟ بالتأكيد هذا أفضل له، لأنه يسجل أهدافاً أكثر في إيطاليا. المشكلة هي ماذا تفعل، ماذا تنتج خلال المباراة بخلاف الهدف. لأنه، لو كان لدي لاعب كسول وسجل لي ثلاثة أهداف، لقبلت ذلك، لكن هذا لا يحدث حتى في الفئات الأخرى. لكن ميلان لا يمكنه تحمل هذا. أنا لست غاضبًا من ليو، بل أنا غاضب منه أيضًا لأنني في النهاية أفكر: 188 سم، وموهبة كبيرة. لكن في كثير من الأحيان تتساءل عما يفكر فيه، يعطيني انطباعًا أنه في بعض الأحيان، نظرًا لموهبته الفطرية، يعتبر كرة القدم أمرًا عاديًا، لكن المتعة الحقيقية هي غرفة التسجيل أو عرض الأزياء. عاري الصدر كما كان قبل شهر، في الشتاء. لا أقول هذا من الناحية الجمالية، لكنني أتساءل عما إذا كان يمكن قبول ذلك على المستوى الاحترافي. بصرف النظر عن اتفاق مع العلامات التجارية، لأن هذا أمر مرغوب فيه: إذا أعطوك مالاً مقابل 20 دقيقة من الصور، فلا بأس. لكن عرض الأزياء... لقد تغير الزمن، هذا صحيح، لكن الانضباط لم يتغير. في الماضي كان من الممكن القيام بأشياء معينة، أما الآن فالنهج مختلف. لكن القواعد هي نفسها. أنا لا أقول إن عليهم بيعه، ربما يحدث تحول وأكون أول من يغير رأيه. أنا مستعد للاستمتاع بهذا الموهبة في أقصى تعبيرها، مثل يلدز الذي لا يخيب الآمال أبداً والنتائج واضحة".