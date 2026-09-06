"لو اتخذ القرار الصحيح" .. دي زيربي يهاجم مرموش وهجوم توتنهام

في هذه الأثناء، شعر نوتنجهام فورست بالغضب الشديد بسبب تدخل مثير للجدل حرمه من الفوز. فقد أُلغي هدف لنيكو ويليامز في الشوط الثاني بداعي لمسة يد، بعدما ارتدت محاولة التشتيت من ساندرو تونالي عن اللاعب الويلزي.
وانتقد جلاسنر القرار بشدة، قائلًا: «إذا كنا نخمّن، فلا يحق لتقنية الفيديو المساعد التدخل. الأمر ليس واضحًا وصريحًا، وقد قيل لنا قبل بداية الموسم إن معيار التدخل يجب أن يكون مرتفعًا جدًا. نتقبّل النقطة، لكن يبدو الأمر وكأننا خسرنا نقطتين».
كما دافع ويليامز عن نفسه قائلًا: «إنه هدف. تقنية الفيديو المساعد موجودة عند وجود خطأ واضح وصريح، وبالنسبة لي هذا ليس واضحًا ولا صريحًا. لقد شاهدت الصور والإعادة، ولم أشعر ولو للحظة واحدة أنني لمست الكرة بيدي».