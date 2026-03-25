تحدث أنطونيو دي جينارو، اللاعب السابق والمعلق الرياضي حالياً، إلى موقع Fanpage.it عن المنتخب الوطني قائلاً: "نحن نواجه صعوبات، هذا صحيح، ونشهد تراجعاً مقارنة بالدوريات الخمس الكبرى. من المؤكد أننا نركز كثيراً على الجانب البدني، كما أننا نواجه صعوبة في العثور على لاعبين قادرين على تجاوز المدافعين. وينطبق هذا بشكل خاص على اللاعبين الإيطاليين. النقطة الأساسية هي أنه اليوم، حتى في فرق الشباب، يتم التركيز بشكل كبير على الجانب التكتيكي. لا يمكن لكرة القدم الإيطالية أن تتحسن ما لم يتم اتخاذ قرار ملموس بالتغيير".
دي جينارو: "اللاعبون أخرجوا سباليتي من المنتخب الوطني، فهو لا يستطيع السيطرة على غروره"
عدد الأجانب المفرط: كيف نعيد إحياء كرة القدم الإيطالية
"في دورينا، يُتحدث عن الحكام أكثر بكثير، ويرجع ذلك أيضًا إلى وجود بعض الارتباك خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبشكل عام، من الضروري أن نجلس معًا ونتحدث بواقعية، ونستفيد من خبرة الأشخاص المختصين، وننفذ سلسلة من الإصلاحات. في المقام الأول، يجب تقليل عدد الأجانب، فهم يمثلون ما يقرب من 70 في المائة. وينبغي إجراء تحليل متعمق للغاية، لكنني أعتقد أننا لن نقوم بمثل هذا التحليل أبدًا. هل يمكنني أن أقدم لك معلومة مذهلة؟ في دوري الإكسلينزا، الدرجة الخامسة الإيطالية، 80 في المائة من المهاجمين أجانب. ليس لدي أي شيء ضد الأجانب، بل على العكس، أكرر، لقد قلت ذلك مرارًا، إذا جاء لاعبون مثل مودريتش ودي بروين، فهذا أمر جيد لكرة القدم الإيطالية بأكملها. مودريتش يقوم بأشياء استثنائية مع ميلان، وقد أخبروني أنه حتى خلال التدريبات يكون رائعًا. وسترى أن دي بروين، إذا بقي، وأتمنى ذلك، سيكون أقوى في المستقبل مع نابولي".
سباليتي يُطرد
"إذا لم تؤدِ جيدًا في التدريبات، فلن تتمكن من تقديم أداء جيد في المباراة. هناك أمر مهم أود أن أذكره، وهو أن اللاعبين يجب أن يستمتعوا بوقتهم حتى أثناء التدريبات. إذا لم تستمتع بوقتك، فسيكون الأمر صعبًا. المنتخب الوطني الذي فاز ببطولة أوروبا كان يستمتع بوقته. أما سباليتي، فقد أطاح به لاعبو المنتخب الوطني. لأن سباليتي مدرب عظيم بلا شك، لكنه يجب أن يعرف كيف يتحكم في غروره وكيف يتعامل مع اللاعبين".
سباليتي يريد أن يبدو لطيفاً، لكن...
"لقد أخرجوا سباليتي تمامًا، أليس كذلك؟ سأكتب لك هذا هنا، فقد كنت موجودًا في ألمانيا (في يورو 2024، ملاحظة المحرر). إنه يبحث عن المشاكل بنفسه إلى حد ما. سباليتوني مدرب عظيم، يريد أن يبدو لطيفًا بهذه النكات، لكن لاعبيه لا يفهمونه دائمًا. أنا أعرفه منذ الأزل، فقد لعبت معه في فرق الناشئين في فيورنتينا. على أرض الملعب هو رقم واحد، أما خارجها فمن ناحية التواصل فهو أقل من ذلك. ثم إنه يقوم بعمل استثنائي في يوفنتوس. إذا نظرت إلى تشكيلة يوفنتوس وقمت بتقييم اللاعبين، كم منهم تعتقد أنهم يستحقون اللعب في يوفنتوس؟ قليلون، بالنسبة لي ييلدز وبريمر".