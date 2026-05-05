سيميوني يرد على "الخرافات": غيرنا الفندق لأن الجديد أرخص!

في الوقت الذي يستعد فيه أتلتيكو مدريد لمواجهة حاسمة على ملعب الإمارات، تداولت الأوساط الكثير من الحديث حول الترتيبات اللوجستية للفريق. وبعد الهزيمة الثقيلة بنتيجة 4-0 في لندن في أكتوبر الماضي، أثار قرار تغيير مكان الإقامة إلى فندق آخر استعدادًا لمباراة الثلاثاء شائعات بأن المدرب الأرجنتيني يسعى لتغيير حظه من خلال المعتقدات الخرافية. ومع ذلك، سارع «إل تشولو» إلى نفي هذه الادعاءات خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.

عندما سُئل عن هذا التغيير وعما إذا كان تغييرًا تكتيكيًا في روتينه، قدم سيميوني إجابة صريحة على غراره المعهود. قال: "نحن الآن أفضل مما كنا عليه في أكتوبر، كما أن الفندق أرخص الآن". أثارت هذه الإجابة ضحكات الحاضرين، مما يسلط الضوء على مدرب لا يزعجه ما يقال عنه من الخارج، حيث يركز على المهمة التي أمامه.