ديون جديدة.. برشلونة يقترض 105 ملايين يورو!

في سعيهم للحصول على الأموال التي هم في أمس الحاجة إليها، قام الكتالونيون في البداية بإصدار سندات بقيمة 105 ملايين يورو. ووفقًا لبيان النادي، تم العثور في غضون ساعتين فقط على «مجموعة مختارة من المستثمرين الأمريكيين» الذين اشتروا السندات بالشروط المذكورة – ومن بينهم شركات تأمين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد. وبناءً على ذلك، تم تغطية العرض بنسبة تزيد عن 200 في المائة.

وأشاد النادي الكتالوني في البيان بهذه الخطوة. «إن نجاح هذه الصفقة يعزز ثقة الأسواق الدولية في استدامة مشروع نادي برشلونة، وكذلك في قدرة النادي على تنفيذ استراتيجيته المالية واستراتيجية النمو.»