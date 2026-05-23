بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو .. ليفربول يقترب من ضم بديل صلاح

وفقًا لموقع "ذا أثليتيك"، برز اللاعب الدولي الإيفواري يان ديوماندي البالغ من العمر 19 عامًا كأحد أبرز أهداف ليفربول في سوق الانتقالات، وذلك بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه في ألمانيا مع لايبزيج، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ورصد مسؤولو أنفيلد هذا المهاجم عن كثب ليكون بديلاً مباشراً لمحمد صلاح الذي سيغادر النادي، والذي سيترك رحيله فراغاً كبيراً في الأطراف. ونتيجة لذلك، تمكن النادي من التوصل إلى موقف قوي مع اللاعب، على الرغم من أن لايبزيغ سيظل يطالب بمبلغ مالي ضخم يتجاوز 100 مليون يورو (87 مليون جنيه إسترليني) لبدء المفاوضات الرسمية مع النادي.