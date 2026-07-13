ديمبيلي فاز بالكرة الذهبية ومبابي لا وريال مدريد الحاضر الغائب .. أشياء تغيرت منذ مواجهة فرنسا وإسبانيا في يورو 2024

كانت إسبانيا تلعب للمرة الأولى وقتها في 2024 بطولة كبرى تحت قيادة لويس ديلا فوينتي، وكان يعتمد تقريبًا نفس أسلوب اللعب ولكن مع تغييرات طفيفة في العناصر.

يختلف الفريق الحالي عن فريق اليورو في مركز الظهير الأيمن، الآن بيدرو بورو ووقتها كان داني كاربخال، ولكن ضد فرنسا لعب خيسوس نافاس لإيقاف نجم ريال مدريد.

قلب الدفاع كان يشغله أيمريك لابورت كما هو الحال الآن، ولكن شريكه كان ناتشو ضد فرنسا وروبين لي نورماند في بقية البطولة، والآن بزغ نجم باو كوبارسي كأحد أفضل العناصر في التشكيل الحالي.

خط الوسط لم تتغير الأسماء تقريبًا، رودري حاضر، أولمو حاضر، فابيان رويز حاضر، ويضاف عليهم الآن بيدري الغائب وقتها للإصابة.

الاختلاف حاضر أيضًا في قلب الهجوم، ألفارو موراتا كان قائد الفريق ومن يشغل مركز رأس الحربة، والحالي ميكيل أويارزبال كان حاضرًا مع المجموعة ولكن ليس أساسيًا.

نقطة مهمة أخرى هي جاهزية نيكو ويليامز ومشاركته أساسيًا في اليورو، ما جعل الفريق يمتلك ثنائي على الجناح حاسم في صورة لاعب بيلباو ولامين يامال، بينما يعاني اللاعبان في كأس العالم حتى الآن مع التعافي من الإصابة بشكل كامل، ما أثر على مردودهما وقدرتهما على اللعب بشكل مستمر.