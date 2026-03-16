ديكو يقول إنه يستحق اعتذاراً عن التعاقد المبتكر مع جواو كانسيلو، حيث كشف المدير الرياضي لبرشلونة أن المدافع السابق لمانشستر سيتي هو «مشجع متعصب لبرشلونة»
إسكات أصوات المتشككين السعوديين
قوبل قرار برشلونة بإعادة كانسيلو من الهلال إلى كاتالونيا في يناير بانتقادات شديدة. وأشار العديد من المحللين، ومنهم الصحفي البارز جيرارد روميرو، إلى أن المنتقدين قد وصفوا اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بـ«المتقاعد» قبل الأوان عقب انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين. ومع ذلك، سرعان ما دحض كانسيلو هذه الرواية، حيث اندمج بسلاسة في فريق يتصدر حالياً الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد. وكان أداؤه في الفوز الساحق 5-2 على إشبيلية مؤخراً - حيث سجل هدفاً وصنع آخر - بمثابة دليل قاطع على جودته المستمرة ولياقته البدنية.
ديكو يكشف أن كانسيلو «مجنون» ببرشلونة
في أعقاب إعادة انتخابجوان لابورتا بنجاح، انتهز ديكو الفرصة للدفاع عن استراتيجية التعاقدات والإشادة بشخصية كانسيلو. وشدد على أن النادي يقدّر المدافع ليس فقط لمهارته، بل لحبه الصادق للفريق البلوغرانا. وأوضح ديكو قائلاً: "لقد بذلنا جهوداً للتعاقد مع كانسيلو لأنه أظهر مراراً وتكراراً أنه مشجع متعصب للبارسا". وأشار المدير الرياضي إلى أن هذا المستوى من الولاء أصبح من الصعب العثور عليه في كرة القدم المعاصرة، قائلاً: "هذا شعور نادر في الوقت الحاضر لدى اللاعبين، ونحن نحاول إعادته".
الانتعاش بعد بداية متعثرة
تعد الفترة الحالية هي الثانية التي يقضيها كانسيلو في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، بعد فترة إعارة كانت محبطة إلى حد ما قضاها قادمًا من مانشستر سيتي خلال موسم 2023-2024. ورغم أنه كان لاعبًا أساسيًا خلال تلك السنة الأولى، إلا أن عدم حصد أي ألقاب ترك لدى اللاعب البرتغالي الدولي شعورًا بأن هناك أمورًا لم تُنجز بعد. منذ وصوله في يناير، سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرتين حاسمتين في ست مباريات فقط بالدوري، مما أثبت أنه عنصر تكتيكي حيوي لفليك. وقد وفرت تعدد استخداماته على الأجنحة الاستقرار الدفاعي والدفع الهجومي الذي كان مفقوداً في بعض الأحيان خلال النصف الأول من الموسم.
مباراة حاسمة في البطولة الأوروبية ستحدد مصير الموسم
ينتقل التركيز الآن من الهيمنة المحلية إلى المسيرة الأوروبية، مع اقتراب مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا. يستضيف برشلونة فريق نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء في مباراة الإياب من دور الـ16، حيث يتساوى الفريقان حالياً في مجموع النتيجة 1-1.
