ديكو يقول إنه يستحق اعتذاراً عن التعاقد المبتكر مع جواو كانسيلو، حيث كشف المدير الرياضي لبرشلونة أن المدافع السابق لمانشستر سيتي هو «مشجع متعصب لبرشلونة»

تعد الفترة الحالية هي الثانية التي يقضيها كانسيلو في ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، بعد فترة إعارة كانت محبطة إلى حد ما قضاها قادمًا من مانشستر سيتي خلال موسم 2023-2024. ورغم أنه كان لاعبًا أساسيًا خلال تلك السنة الأولى، إلا أن عدم حصد أي ألقاب ترك لدى اللاعب البرتغالي الدولي شعورًا بأن هناك أمورًا لم تُنجز بعد. منذ وصوله في يناير، سجل هدفاً واحداً وصنع تمريرتين حاسمتين في ست مباريات فقط بالدوري، مما أثبت أنه عنصر تكتيكي حيوي لفليك. وقد وفرت تعدد استخداماته على الأجنحة الاستقرار الدفاعي والدفع الهجومي الذي كان مفقوداً في بعض الأحيان خلال النصف الأول من الموسم.