الصفقات تتوالى.. ولكن: رهانات ديكو في برشلونة بين "سقوط مشروع رونالدو الصغير وحلم عثمان ديمبيلي الجديد"

"الصفقات المغمورة أولًا"!.. هكذا هو شعار البرتغالي ديكو، منذ تعاقد معه العملاق الكتالوني برشلونة؛ للعمل كـ"إداري" داخل هذا الكيان الرياضي الكبير، بعد سنوات المجد كـ"لاعب" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ديكو عاد إلى برشلونة كـ"إداري"، في يونيو 2023؛ حيث عمل مساعدًا لماتيو أليماني في البداية، قبل أن يصبح المدير الرياضي للنادي في أغسطس من نفس العام.

ومنذ ذلك الوقت؛ راهن ديكو على ضم العديد من "الصفقات المغمورة"، أو ما يُمكن اعتبارها مشاريع نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة.

وأساسًا.. هذه الصفقات وجدها المدير الرياضي البرتغالي، فرصة كبيرة للمستقبل؛ سواء لخدمة الفريق الأول فنيًا، أو للاستثمار ماليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 رهانات لديكو منذ عودته إلى برشلونة كـ"إداري"، في صيف عام 2023 وحتى يومنا هذا..