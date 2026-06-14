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"ديكتاتورية فيفا" .. جاري نيفيل يهاجم الاتحاد الدولي بسبب ركلة الجزاء المثيرة للجدل ضد قطر
نيفيل غاضب بسبب انعدام الشفافية
اندلع الجدل في الدقيقة الرابعة عشرة من مباراة المجموعة ب، عندما تعرض لاعب خط وسط سويسرا ريمو فرويلر لعرقلة من حارس مرمى قطر محمود أبو ندى.
ورغم أن المخالفة بدت واضحة تمامًا، إلا أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن فرويلر كان قد انحرف إلى وضع تسلل قبل حدوث التلامس. وعلى الرغم من وجود تقنية شبه آلية، لم يتم بث الرسم البياني الرسمي الذي يؤكد القرار للمشاهدين أو عرضه على شاشات الملعب.
وأعرب جاري نيفيل، الذي يعمل محللاً في قناة ITV، عن عدم تصديقه لعدم وجود تواصل. قال نيفيل: "نحن جميعًا نعتقد ذلك هنا، وسيعتقد الجميع ذلك في منازلهم، الفيفا هي الجهة المذيعة المضيفة، ولديها دليل على القرار التلقائي الذي يمكنها أن تعرضه علينا، فلماذا لا تعرضه علينا؟ لقد فعلوا ذلك في البطولة السابقة. المشجعون لا يثقون بالفيفا والتكنولوجيا منذ البداية. هناك علامة استفهام كبيرة حول ذلك، لأن ذلك تسلل في نظري، إلى أن يثبتوا لي العكس".
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"كأنها ديكتاتورية" - المحللون ينضمون إلى الهجوم
ومع مرور الدقائق دون عرض إعادة رسمية لخطوط التسلل، انفجر غضب نيفيل في تقييم لاذع لأداء الفيفا. وانتقد اللاعب الدولي الإنجليزي السابق الهيئة الإدارية لحجبها الأدلة عن الجمهور العالمي، مشيرًا إلى أن مثل هذه السرية تضر بنزاهة اللعبة: "الأمر أشبه بدكتاتور. بصراحة، هذا يشبه الدكتاتورية، فكرة احتفاظهم بهذه الأدلة داخلياً وعدم عرضها على مشجعي الدول المشاركة في البطولات. هذا أمر سخيف للغاية. بصراحة، عدم إظهار دليل التسلل. أثبتوا لنا أنه تسلل. أظهروا ذلك على الفور. لماذا لا تكون هناك شفافية؟".
وشاركه زميله المحلل إيان رايت هذا الرأي، ووصف الموقف بـ"الفضيحة"، بينما كان لي ديكسون، الذي كان يشارك في التعليق، مقتنعاً بنفس القدر بوجود خطأ، قائلاً: "لا شك في ركلة الجزاء، لكنه في وضع تسلل. هذا لن يُحتسب."
الفيفا تلقي باللوم على "عطل فني" في فشل عرض الرسوم البيانية
في أعقاب المباراة، أصدرت الفيفا بيانًا في محاولة لتوضيح سبب عدم عرض الدليل خلال البث المباشر. ووفقًا للهيئة الإدارية، فإن عدم عرض الرسوم المتحركة النهائية التي توضح حالة التسلل كان نتيجة لخلل فني في منطقة خليج سان فرانسيسكو.
وأوضح بيان صادر عن قسم الإعلام في الفيفا: "خلال مباراة قطر وسويسرا في منطقة خليج سان فرانسيسكو، أدى عطل تقني قصير إلى عدم ظهور الرسوم المتحركة التي توضح عدم وجود تسلل قبل احتساب ركلة الجزاء لصالح سويسرا في الدقيقة 14. تم حل المشكلة بسرعة. لم يتأثر سير عمل نظام VAR بهذه المشكلة واتبع الإجراء المعتاد في التحقق من القرار الميداني. لم تظهر الخطوط التي استخدمها نظام VAR للتحقق من مواقع اللاعبين المعنيين أن اللاعب المهاجم كان في وضع تسلل في أي من الحالتين اللتين سبقتا قرار ركلة الجزاء مباشرةً".
- Getty Images Sport
قطر تنتزع نقطة مثيرة في اللحظات الأخيرة
وفي حين سيطرت أحداث الحكم المثيرة للجدل على عناوين الصحف، أسفرت المباراة نفسها عن نتيجة مفاجئة على أرض الملعب. فقد سجل بريل إمبولو ركلة الجزاء المثيرة للجدل ليمنح سويسرا التقدم، وبدا أن فريق مراد ياكين في طريقه لتحقيق فوز مريح بثلاث نقاط بعد أن سيطر على 68 في المائة من الاستحواذ وسدد 26 تسديدة على المرمى.
ومع ذلك، دفع السويسريون ثمن إهدارهم للفرص أمام المرمى. في الدقيقة 94، حصدت قطر أول نقطة لها على الإطلاق في كأس العالم بفضل هدف التعادل الدرامي، الذي جاء عن طريق هدف ذاتي غير مقصود برأس ميرو موهيم. وبهذا النتيجة، أصبح التنافس في المجموعة ب مفتوحاً تماماً، حيث انتقد قائد سويسرا جرانيت جاكا فريقه لاحقاً لفشله في حسم المباراة عندما أتيحت له الفرصة.