ديفيد مويس سعيد بـ"القوة" التي أظهرها إيفرتون أمام تشيلسي، حيث قال مدرب "التوفيز" إن فريقه استحق الفوز تمامًا
فرحة مويس بعد الفوز على «البلوز»
أبدى مويس سعادته البالغة بأداء فريقه الذي سحق تشيلسي على ملعب «هيل ديكنسون». ويحتل «التوفيز» الآن المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمحون إلى الصعود في الترتيب؛ حيث يتأخرون حالياً بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، وبثلاث نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الخامس.
وقال مويس للصحفيين: "أعتقد أن هذا كان أفضل أداء لنا منذ الدقيقة الأولى. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد حقًا. جاء تشيلسي إلى هنا، ربما متأثرًا قليلاً بنتائجه الأخيرة، لكننا تمكنا من إبطال مفعول ذلك في أوقات مختلفة. لديهم الكثير من الجودة في صفوفهم أيضًا، وكان من المتوقع أن تكون المباراة صعبة [نظرًا] لمستوى اللاعبين الذين يمتلكونهم."
ورداً على سؤال حول العنصر الأكثر إثارة للإعجاب في الأداء، أجاب مويس: "أعتقد أن الكثافة منذ البداية حقاً، والطريقة التي خضنا بها المباراة، أعتقد أننا لعبنا جيداً في بعض الأوقات. أعتقد أننا لعبنا كرة قدم جيدة حقاً. وبشكل عام أيضاً، فقط الطريقة التي تصرف بها اللاعبون، أعتقد أنهم أدركوا أهمية المباراة وأهمية محاولتنا الفوز ببضع مباريات كبيرة في المباريات المتبقية قبل نهاية الموسم. كانت مباراة الليلة مباراة مهمة."
أجواء تشبه أجواء جوديسون
أشاد مويس بدعم جماهير إيفرتون طوال المباراة، مؤكدًا أن ملعب «هيل ديكنسون» بدا أخيرًا وكأنه «جوديسون بارك».
وأضاف: "جعلت الجماهير المباراة تبدو وكأنها مباراة كبيرة. كانت الأجواء داخل الملعب رائعة. كان الملعب أشبه بـ"جوديسون" أكثر من أي مباراة أخرى خضناها على الأرجح. لا أعرف ما إذا كان بدء المباراة في الساعة 5:30 مساءً قد ساعد في ذلك بدلاً من الساعة 8 مساءً في ليلة الاثنين، لكن من الواضح أنها كانت ليلة رائعة حقاً، وأود أن أتوجه بجزيل الشكر للجماهير على الدور الذي لعبوه، فقد ساعدنا ذلك".
مويس يحافظ على قوته من أجل البطولات الأوروبية
يعترف مويس بأنه لا يفكر في المستقبل البعيد، ولا يرغب في الحديث عن احتمالية المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل — وهو ما يمكن تحقيقه من خلال احتلال المركز الخامس — ويقر بأن احتلال مركز ضمن المراكز العشرة الأولى سيكون إنجازاً.
وقال: "تبقى سبع مباريات لنرى ما إذا كنا قادرين على الحفاظ على مركز في البطولات الأوروبية. أعتقد أننا إذا تمكنا من الحصول على مركز ضمن المراكز العشرة الأولى، فسنعتبر ذلك موسمًا جيدًا حقًا، بدلاً من أن نكون في أسفل الجدول نكافح من أجل البقاء. لكنني أعتقد أننا وصلنا إلى هذا الحد الآن، ولا أريد أن أتخلى عن هذا، لأن الفرص لا تتكرر كثيرًا، لذا أعتقد أننا يجب أن نركز في كل مباراة على حصد النقاط، ونرى ما إذا كان بإمكاننا منح أنفسنا فرصة للمشاركة في إحدى المسابقات الأوروبية."
وأضاف: "أعتقد أنك تبالغ قليلاً. [جدول الترتيب] لا يكذب، وبالتأكيد لا يكذب في هذا الوقت من العام. إذا منحتنا مقعداً أوروبياً، فسأصافحك مهما كان ذلك ومهما كان المركز الذي قد نحتله. سيكون ذلك خطوة كبيرة مقارنة بموقف النادي في السنوات القليلة الماضية بالتأكيد. بالنسبة للمشجعين هنا، سيكون من الرائع إعادتهم إلى أوروبا إذا كان ذلك ممكنًا."
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيضطر إيفرتون إلى الانتظار طويلاً قبل مباراته المقبلة، بسبب فترة التوقف الدولية. وسيواجه الفريق فريق برينتفورد في 11 أبريل.
