ديفيد فيلا يعود بشكل مذهل إلى أتلتيكو مدريد مع استكمال أبولو سبورتس كابيتال عملية الاستحواذ
أسطورة تعود إلى ملعب متروبوليتانو
تم تعيين المهاجم السابق، الذي لا يزال أفضل هداف في تاريخ إسبانيا، مستشارًا لمجلس إدارة النادي الجديد. كان فيلا شخصية محورية خلال الموسم التاريخي 2013-14، حيث قاد الهجوم في فريق دييغو سيميوني الذي فاز بلقب الدوري الإسباني ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ويعتبر عودته خطوة لتقريب المسافة بين الملاك الجدد وتراث النادي الغني.
- AFP
فيلا جاهزة لمسؤوليات جديدة
وفي حديثه لموقع النادي الرسمي عقب الإعلان، أعرب فيلا عن فخره بالعودة إلى الفريق الذي يعتبره أيقونة. وقال نجم برشلونة ونيويورك سيتي السابق: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى النادي بمسؤوليات جديدة، ولكن بنفس الرغبة في المساعدة في جعل أتلتيكو مدريد أكثر قوة موسمًا بعد موسم".
ويحرص اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا على المشاركة في مسيرة النادي المستقبلية تحت إشراف أبولو سبورتس كابيتال. وأضاف فيلا: "شهد النادي نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وآمل أن أساهم في استمرارنا في تحقيق النجاح. أنا ممتن جدًا لأنهم فكروا فيّ لهذا المنصب".
الاستمرارية تلتقي بالاستثمارات الجديدة
على الرغم من التغيير في ملكية الأغلبية، اختار النادي الاستقرار في قيادته التنفيذية. سيبقى إنريكي سيريزو في منصبه كرئيس، بينما سيستمر ميغيل أنخل جيل في منصب المدير التنفيذي. سارع سيريزو إلى الإشادة بعودة المهاجم الأسطوري، قائلاً: "لقد كان هذا دائماً منزلك، ديفيد. نحن سعداء للغاية لأنك قبلت هذا التحدي، وأنا مقتنع بأن خبرتك الواسعة ستساعدنا في جعل أتلتيكو مدريد أقوى".
كما أعرب ميغيل أنخل جيل عن حماسه للشراكة مع مجموعة الاستثمار الأمريكية، التي تمتلك أيضًا حصة أقلية في نادي ريكسهام. وقال جيل عبر موقع أبولو الإلكتروني: "نحن فخورون بالترحيب رسميًا بأبولو سبورتس كابيتال في أتلتيكو مدريد كشريك ملتزم وطويل الأمد، سيبني على إرثنا العظيم داخل الملعب وخارجه من أجل جماهيرنا ولاعبينا ومدربينا وموظفينا ومجتمعنا".
- AFP
تأكيد دعم مالي ضخم
الاستحواذ لا يقتصر على الموظفين فحسب، بل يجلب أيضًا ضخًا ماليًا كبيرًا. تتضمن الصفقة استثمارًا رأسماليًا يصل إلى 100 مليون يورو (115 مليون دولار)، مخصصًا بشكل خاص لفريق الدرجة الأولى والبنية التحتية للنادي. أكد أتلتي أن هذه الأموال ستوجه إلى مشروع "سبورت سيتي" قيد الإنشاء حاليًا بجوار استاد متروبوليتانو.
