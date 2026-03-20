ديفيد رايا يكشف عن النادي الأوروبي الكبير الذي كاد ينضم إليه قبل التعاقد مع أرسنال

كشف رايا أنه كان بإمكانه الانتقال إلى بايرن ميونيخ قبل إتمام انتقاله إلى «المدفعجية»، حيث تطور ليصبح أحد أفضل حراس المرمى في البلاد. وكان أرسنال قد تعاقد مع رايا في البداية على سبيل الإعارة للموسم 2023/2024، لكنه حوّل الصفقة إلى انتقال نهائي في يوليو 2024 بمبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

لكن الآن، كشف اللاعب الدولي الإسباني أنه كان لديه فرصة للانتقال إلى الدوري الألماني.

ووفقًا لفابريزيو رومانو، قال: "كنت قريبًا جدًا جدًا من الانضمام إلى نادٍ آخر، لكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك، وفي النهاية قدم أرسنال عرضًا وجئت إلى هنا. أي نادٍ؟ كان بايرن ميونيخ".