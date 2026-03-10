ديفيد دي خيا يوجه رسالة دعم إلى أنتونين كينسكي بعد أن تعرض حارس مرمى توتنهام لإهانة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد

رفض مدرب توتنهام تودور الخوض في موضوع أداء كينسكي عندما سئل عنه بعد المباراة، لكنه قال إنه سحب الحارس من أجل حمايته.

"لا داعي للتعليق. ليس هذا الوقت المناسب للتحدث كثيرًا. كانت مباراة غريبة، مباراة غريبة جدًا. منحناهم ثلاثة أهداف. حتى أننا بدأنا بشكل جيد، ثم قضت علينا المشاكل في ثلاث مواقف. غريب جدًا، غريب جدًا. لقد أثر ذلك على ثقتنا. كانت لدينا فرصة لتسجيل الهدف الرابع، ثم استقبلنا هدفًا خامسًا. ... نعتذر للجماهير وللجميع. إنها لحظة صعبة. يبدو أن كل شيء يسير على نحو خاطئ. ندفع ثمن الأخطاء الصغيرة. كل شيء، لا يصدق. حتى هذه الحالة في النهاية، اصطدام لاعبين [كريستيان روميرو وجواو بالينها] — شعرت أن كل شيء كان ضدنا".

وأضاف: "هذا يحدث نادرًا جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري القيام بذلك، لحماية اللاعب والفريق. موقف لا يصدق. قبل المباراة كان هذا هو الخيار الصحيح، في الوضع الذي نحن فيه، الضغط على فيكاريو. توني [كينسكي] حارس مرمى جيد".