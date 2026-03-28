ديفيد بيكهام يعلق على استبعاد ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة منتخب إنجلترا الأخيرة ويكشف عما إذا كان سيختار نجم ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم

مع اقتراب موعد كأس العالم، يتعرض توخيل لضغوط من أجل تشكيل تشكيلة قادرة على الفوز بالبطولة. وقد أثار غياب ألكسندر-أرنولد عن التشكيلة الأخيرة، التي شهدت عودة بن وايت، تساؤلات حول دوره في خطط توخيل. لكن بيكهام يعتقد أن الباب لم يُغلق بعد. "بالنسبة لترينت، هل سأختاره؟ سأجد صعوبة كبيرة في عدم اختيار لاعب مثل ترينت"، اعترف. "لكن توماس، لقد صرح، أعتقد أنني قرأت ذلك هذا الصباح، بأن هناك لاعبين آخرين يتقدمون عليه في الوقت الحالي. لكنه قال "في الوقت الحالي"، لذا قد يتغير ذلك. أعتقد أنك قلت ذلك، الليلة [الجمعة] قد تثبت أن هناك لاعبين آخرين يلعبون قد لا ينضمون إلى التشكيلة، لذا لا يمكنك أن تعرف. نحن قريبون جدًا من اختيار التشكيلة النهائية، لكنني ما زلت أعتقد أن توماس ربما لا يزال يفكر في ترينت أيضًا".