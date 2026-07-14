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Lamine YamalGetty Images
علي رفعت

ديشان يصف إسبانيا بـ "المرشح الأول".. ورابيو يؤكد: لم نضع خطة لمراقبة يامال!

فرنسا ضد إسبانيا
فرنسا
إسبانيا
كأس العالم
ديدييه ديشامب
لامين يامال
أدريان رابيو

ديشان يصف الماتادور بالمرشح الأول للتتويج ورابيو يؤكد عدم وجود خطة خاصة للحد من خطورة يامال.

تترقب الجماهير الرياضية في كافة أنحاء العالم الموقعة النارية التي تجمع منتخبي فرنسا وإسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في مدينة دالاس الأمريكية.

دخل الطرفان في حرب نفسية مبكرة قبل اللقاء المرتقب، حيث واصل المدير الفني للديوك الفرنسية ديدييه ديشان فرض الضغوط على منافسه عبر ترشيحه للفوز باللقب، بينما قلل لاعب الوسط أدريان رابيو من شأن الأقاويل التي تتحدث عن وجود خطة خاصة لإيقاف الجناح الإسباني الواعد لامين يامال.


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    تحدث المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشان في مؤتمره الصحفي واضعًا منافسه الإسباني في ثوب المرشح الأول لنيل اللقب المونديالي.

    وقال ديشان: "إسبانيا، إنهم يستطيعون الدفاع بشكل جيد للغاية، ولم تتلق شباكهم سوى هدف واحد فقط في المباريات الست أو السبع الأخيرة".

    وأضاف عن جودة اللقاء المتوقعة وصراع الاستحواذ: "ستكون مباراة مذهلة، وبها الكثير من الجودة الهجومية، لويس ونحن نعرف كيف ندافع جيدًا، ولكن مع الجودة الهجومية التي يمتلكها الفريقان، يمكننا أن نتوقع مواجهة رائعة وممتعة".


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  • جاهزية تشواميني تثير الحيرة في خط وسط الديوك


    وعن الموقف البدني للاعب الوسط أوريليان تشواميني قال: "إنه أفضل حالًا، لن أقول إنه متعاف بنسبة مئة بالمئة، فهذه بطولة كأس العالم، ومباراته الأخيرة كانت قبل أسبوعين، لكن هذا لا يعني شيئا، فالأهم هو أن يكون جزءًا من الفريق ومتواجدًا هنا، وهو متاح للمشاركة".

    وعن دراسته لعناصر المنافس ونجمهم الشاب لامين يامال قال: "نحن نعرف نقاط قوة الخصم، ونأخذ في الاعتبار جودة لاعبينا، ومن المحتمل أن لويس درس فريقنا، وأنا درست لامين واللاعبين الآخرين، ويجب على جميع اللاعبين محاولة الحد من نقاط قوة الفريق الآخر، ولدينا حلول في مواقف المواجهات الفردية، ومواجهة لاعبي فريقي بهذا الأسلوب لن تكون سهلة على الإطلاق".


  • رابيو يرفض الرضوخ لتهديدات يامال وينفي وجود خطة خاصة


    كما أظهر لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو ثقة تامة بقدرات منتخب بلاده، رافضًا بشكل قاطع الصيحات المطالبة بوضع رقابة لصيقة على موهبة إسبانيا الصاعدة.

    وقال رابيو: "لا، ليس هناك خطة خاصة بلامين يامال، نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل، وليس على لاعب واحد فقط، ونعلم أنهم خطرون في كل الجوانب، سواء كان يامال، أو المهاجمين الآخرين، أو في عملية الاستحواذ، وقدرتهم على اختراق المساحات الضيقة القريبة من المنطقة، وصناعة الهجمات المشتركة، ولذلك نحن بحاجة إلى التركيز الجماعي على هذا الأمر وليس على فرد واحد".

    وأضاف عن التحدي الذي أطلقه يامال بشأن ضرورة خوف فرنسا من إسبانيا: "نحن لا نخاف من أي شخص، وبالنظر إلى المسار الذي سلكناه، فقد وصلنا إلى هذا الدور نصف النهائي في أفضل الظروف الممكنة، وكل شيء يصب في مصلحتنا، وأعتقد أنه سيكون من الصعب الوصول بوضعية أفضل من هذه".

    وعن الفيصل الحقيقي لحسم المواجهة الكبرى في دالاس قال: "في النهاية، أرضية الملعب هي التي ستقرر وتفصل بيننا، لأنها لا تزال كرة قدم، لكننا فعلنا كل ما في وسعنا لنكون مستعدين بأفضل طريقة ممكنة".


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  • تفوق إسباني ملحوظ وردود باردة من دي لا فوينتي


    تصب الإحصائيات الأخيرة في مصلحة الماتادور الإسباني الذي نجح في تحقيق الفوز خلال سبع مواجهات من أصل آخر عشر مباريات جمعته بالمنتخب الفرنسي، وشمل ذلك الإطاحة بالفرنسيين من نصف نهائي بطولة أوروبا الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

    بالإضافة إلى الفوز المثير في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية العام الماضي بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، وعلى الجانب الآخر، واجه مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي محاولات ديشان لفرض ضغوط الترشيح ببرود تام، رافضًا تلك الادعاءات ومؤكدًا أن اليوم الكبير للنجم الشاب لامين يامال في هذا المونديال لم يأت بعد.


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