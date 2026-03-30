خرج المنتخب الفرنسي من فترة توقف دولية ناجحة. ومع ذلك، وعلى الرغم من النتائج المشجعة، يرفض ديدييه ديشان أي اندفاع مفرط. قبل شهرين ونصف من انطلاق كأس العالم 2026، يريد المدرب أن يحافظ على تركيز لاعبيه ووعيهم، وقبل كل شيء تواضعهم في مواجهة التحديات المقبلة.
"سأتحدث معه فورًا" .. ديشان يرد على تصريح لوكاس هيرناديز حول "فرنسا الأفضل في العالم"
- AFP
فوزان يزيدان من الحماس
ترك المنتخب الفرنسي انطباعًا قويًا خلال فترة التوقف عن المباريات في شهر مارس. أولاً أمام البرازيل، بفوز قوي (1-2) رغم اللعب بنقص عدد اللاعبين طوال شوط كامل. ثم أمام كولومبيا، بفوز مقنع (3-1)، تم تحقيقه بفضل تشكيلة تم تغييرها بشكل كبير. وهذان الأداءان يعززان صورة منتخب يزخر بالثقة.
مع اقتراب كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ترتفع شعبية المنتخب الفرنسي بسرعة في توقعات التتويج باللقب. ويشير بعض المراقبين بالفعل إلى أنه المرشح الأوفر حظاً. ويبدو أن اللاعبين أنفسهم يشاركون هذا التفاؤل.
ولم يخفِ لوكاس هيرنانديز حماسه بعد الفوز على كولومبيا. «لدينا فريق رائع. من الحارس إلى الهجوم، إنه استثنائي. مستوى اللاعبين الهجوميّين استثنائي"، كما صرّح لقناة "لا شين ل'إيكيب". وعندما سُئل بعد ذلك عن احتمال أن تمتلك فرنسا أفضل هجوم في العالم، أجاب دون تردد: "شخصياً، أعتقد أن هذا صحيح، بالطبع".
- AFP
ديشان يضع حداً للبهجة
لم تغب هذه التصريحات عن ديدييه ديشان، وعندما سُئل بعد بضع دقائق خلال مؤتمر صحفي، رد المدرب بحذر. «هل قال لوكاس ذلك؟»، تساءل بدهشة قبل أن يؤكد: «سأتحدث معه فورًا بعد ذلك (يبتسم)».
بالنسبة للمدرب الفرنسي، لا يجب أن يتحول الحماس إلى ثقة مفرطة. وهو يرى أن الوسط الإعلامي يجب أن يتحلى ببعض الاعتدال. "إنهم غير متأثرين إلى حد ما. لا يعني ذلك أن نرى أنفسنا أفضل مما نحن عليه. من الواضح أن لدينا الإمكانات لذلك، لكننا سنمر بمراحل مختلفة ويجب على فريقنا أن يفكر في ذلك"، أوضح.
- AFP
التواضع كمبدأ
ثم أوضح ديدييه ديشان رؤيته بوضوح: «أنا أمتلك الطموح وأريدهم أن يمتلكوه أيضًا. لكنني لا أريد أن نفقد التواضع. سيتطلب الأمر كل ما لدينا لنكون أقوى من الآخرين. لن أخفي الحقيقة وأقول إننا لسنا من بين الفرق التي لديها القدرة على الفوز بكأس العالم. لكن هناك ثماني أو عشر فرق يمكنها أن تقول ذلك. لا يمكننا أن نقول ذلك ونحن نصرخ: "نحن الأجمل، نحن الأقوى"».
واختتم المدرب حديثه بتذكيرنا بقناعة اكتسبها من خبرته: "من واقع خبرتي، وهذا لا يقتصر على لاعبي كرة القدم، فإن الرياضي الفرنسي، عندما يعيش في راحة، لا يكون في أفضل حالاته".