"سأتحدث معه فورًا" .. ديشان يرد على تصريح لوكاس هيرناديز حول "فرنسا الأفضل في العالم"

ترك المنتخب الفرنسي انطباعًا قويًا خلال فترة التوقف عن المباريات في شهر مارس. أولاً أمام البرازيل، بفوز قوي (1-2) رغم اللعب بنقص عدد اللاعبين طوال شوط كامل. ثم أمام كولومبيا، بفوز مقنع (3-1)، تم تحقيقه بفضل تشكيلة تم تغييرها بشكل كبير. وهذان الأداءان يعززان صورة منتخب يزخر بالثقة.

مع اقتراب كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ترتفع شعبية المنتخب الفرنسي بسرعة في توقعات التتويج باللقب. ويشير بعض المراقبين بالفعل إلى أنه المرشح الأوفر حظاً. ويبدو أن اللاعبين أنفسهم يشاركون هذا التفاؤل.

ولم يخفِ لوكاس هيرنانديز حماسه بعد الفوز على كولومبيا. «لدينا فريق رائع. من الحارس إلى الهجوم، إنه استثنائي. مستوى اللاعبين الهجوميّين استثنائي"، كما صرّح لقناة "لا شين ل'إيكيب". وعندما سُئل بعد ذلك عن احتمال أن تمتلك فرنسا أفضل هجوم في العالم، أجاب دون تردد: "شخصياً، أعتقد أن هذا صحيح، بالطبع".



