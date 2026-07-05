ديشان: مبابي ليس ديكتاتورًا.. ولا يمكن للمغرب الوصول لهنا بالحظ!

شن ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، هجومًا حادًا على الانتقادات الموجهة لقائد فريقه كيليان مبابي، نافيًا الشائعات التي تصفه بالديكتاتور داخل المعسكر، وجاءت هذه التصريحات عقب نجاح الديوك في العبور إلى الدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم 2026 إثر تخطي عقبة باراجواي.

وبحسب ما ذكرت شبكة بي إن سبورتس وقناة جلوبو البرازيلية، أشاد المدرب الفرنسي بالدور القيادي لمبابي، كما تطرق إلى المواجهة المرتقبة الصعبة أمام منتخب المغرب محذرًا من قوة الخصم الأفريقي الذي لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة بمحض الصدفة.



