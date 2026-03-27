ديستيني أودوجي يُعتبر الحل الأمثل لمنصب الظهير الأيسر في مانشستر يونايتد - لكن اللاعب الدولي الإيطالي السابق ينصح ساندرو تونالي بالبقاء في نيوكاسل

وفيما يتعلق بخط الوسط، أعرب ماتيرازي عن رغبته في بقاء تونالي في ملعب سانت جيمس بارك، على الرغم من قدرته على الانضمام إلى أي فريق من الفرق الكبرى في أوروبا. وشدد على أن العلاقة بين اللاعب وجماهير «المغاريب» يجب أن تفوق إغراء الأندية العملاقة المنافسة، وذلك عقب عودته من إيقاف دام 10 أشهر.

وأضاف ماتيرازي: "يمكن لساندرو تونالي اللعب في أي فريق في إيطاليا وإنجلترا، لكن عليه أن يقرر ما إذا كان يريد البقاء في نيوكاسل يونايتد لأنهم آمنوا به. آمنت به المدينة والمشجعون والنادي ووقفوا إلى جانبه. عليه أن يفكر في ذلك أيضًا، وليس فقط فيما إذا كان بإمكانه اللعب لأرسنال أو ليفربول أو مانشستر يونايتد. أود أن يبقى في نيوكاسل ويبني إرثه".