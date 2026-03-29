ديزكو وتشكيلة تبلغ قيمتها ما يعادل قيمة باستوني وديماركو: كل ما تحتاج معرفته عن البوسنة، آخر عقبة تقف بين إيطاليا وكأس العالم 2026

ولكن الأمر لا يقتصر على دزيكو فحسب: فقد شهدت السنوات الأخيرة ظهور أفضل لاعبي كرة القدم البوسنيين على الإطلاق، مثل ميراليم بيانيتش، لاعب يوفنتوس وروما السابق، الذي كان نجمًا بارزًا في فريق «البيانكونيري» بقيادة ماسيميليانو أليغري، وسيناد لوليتش، لاعب لاتسيو السابق، الذي سجل هدفًا حاسمًا في الفوز التاريخي في ديربي نهائي كأس إيطاليا ضد روما في موسم 2012/2013. ومن بين أقوى لاعبي البوسنة، هناك بلا شك المدرب الحالي للمنتخب، سيرجي بارباريز، البالغ من العمر 54 عاماً، والمولود في مدينة موستار الجميلة، التي تعد المركز التاريخي والثقافي والاقتصادي الرئيسي لإرزيغوفينا، في أقصى جنوب البوسنة، بين كرواتيا والجبل الأسود. وهو لاعب وسط أو مهاجم سابق، له أصول بوسنية وصربية وكرواتية، ويعد اللاعب الأجنبي الذي خاض أكبر عدد من المباريات في الدوري الألماني (330 مباراة)، مما أدى إلىتكريمه بنصب تمثال في مدينته. على الرغم من أنه بدأ اللعب في فيليز موستار، إلا أنه انتقل إلى ألمانيا اعتبارًا من عام 1992، حيث كان موجودًا عندما اندلع الصراع في يوغوسلافيا، ضيفًا على عمه موجو، الذي وجد له عقدًا مع هانوفر. ومنذ ذلك الحين، لعب في يونيون برلين، وهانزا روستوك، وبوروسيا دورتموند، وهامبورغ، وباير ليفركوزن، لمدة 16 موسمًا متتاليًا في الدوري الألماني الممتاز. وهو من بين اللاعبين الذين سجلوا أكبر عدد من المشاركات مع المنتخب الوطني، 47 مباراة، ومن بين أكثر اللاعبين تهديفاً، 17 هدفاً: دخل في أساطير "زمايفي" عندما تسبب في إيقاف المباراة ثلاث مرات خلال مباراة ضد صربيا لأن المشجعين البوسنيين كانوا يتعرضون للاستهداف من قبل المشجعين المنافسين. بدأ مسيرته التدريبية في عام 2024، كمدرب لمنتخب البوسنة، بعد أن طالب به شعبه بشدة بسبب الروح القومية التي تميزه: كان في السابق لاعب بوكر محترف، والآن يُدعى إلى أول مهمة كبيرة في حياته التدريبية.







