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atletico real madridGetty Images
أحمد مجدي
ترجمه

ديربي مدريد.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
إسبانيا

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب طيران الرياض متروبوليتانو قمة مرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في ديربي يحمل الكثير من الإثارة والتحدي بين قطبي العاصمة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز لتفادي أي تعثر قد يستغله المتصدر برشلونة، في ظل اشتداد المنافسة على اللقب من البداية.

في المقابل، يخوض أتلتيكو مدريد المواجهة بطموح تخطي غريمه في الترتيب، وهو الذي يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 15 نقطة.

وفي التقرير التالي، نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027، إلى جانب القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة.

  • متى موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027، هو الأحد 20 سبتمبر 2026، على ملعب طيران الرياض متروبوليتانو.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة والربع مساء بتوقيت السعودية، السادسة والربع بتوقيت الإمارات.

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  • ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

    تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني 2026-2027، مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 تنقل عبر شاشتها.

    وخصصت الشبكة قناة beIN SPORTS HD 1 لبث المواجهة.

  • كيف تشاهد البث المباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر الإنترنت؟

    لهواة البث المباشر، يمكن متابعة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 عبر تطبيق TOD TV وكذلك beIN Connect.

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  • من معلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027؟

    اختارت شبكة beIN SPPRTS علي سعيد الكعبيللتعليق على ديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    أتلتيكو مدريد - ريال مدريدالأحد 20 سبتمبر 2026،
    17:15 السعودية، 18:15 الإمارات    		beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبيطيران الرياض متروبوليتانو

  • تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع لمباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىيان أوبلاك
    خط الدفاعأليكس جريمالدو - روبن لي نورمان - كريستيان روميرو - ماركوس يورينتي
    خط الوسطكوكي - جوني كاردوزو - كانج إن لي - أليكس باينا
    خط الهجومأديمولا لوكمان - جوناثان ديفيد

  • تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027

    التشكيل| 4-4-2
    حراسة المرمىتيبو كورتوا
    خط الدفاعمارك كوكوريا - ديان هاوسن - إبراهيما كوناتيه - دنزل دومفريز
    خط الوسطأوريليان تشواميني - أردا جولر - جود بيلينجهام - فيديريكو فالفيردي
    خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

  • ما هو تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

    يتفوق ريال مدريد بصورة كاسحة على أتلتيكو مدريد عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإسباني، منذ أول مباراة بينهما في موسم 1928-29.

    البطولةعدد المبارياتفوز ريال مدريدفوز أتلتيكو مدريدالتعادل
    الدوري الإسباني178924244
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد