ديربي مدريد.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب طيران الرياض متروبوليتانو قمة مرتقبة تجمع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في ديربي يحمل الكثير من الإثارة والتحدي بين قطبي العاصمة.

ويدخل ريال مدريد اللقاء واضعًا نصب عينيه تحقيق الفوز لتفادي أي تعثر قد يستغله المتصدر برشلونة، في ظل اشتداد المنافسة على اللقب من البداية.

في المقابل، يخوض أتلتيكو مدريد المواجهة بطموح تخطي غريمه في الترتيب، وهو الذي يحتل المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 15 نقطة.

وفي التقرير التالي، نستعرض موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2026-2027، إلى جانب القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة.