علي رفعت

ديربي مدريد مصغر وهدية لكتيبة سعود عبد الحميد.. إندريك يسجل ويصنع في باريس سان جيرمان!

مستويات رائعة للبرازيلي!

حقق فريق أولمبيك ليون مفاجأة مدوية في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما نجح في إسقاط متصدر المسابقة باريس سان جيرمان في عقر داره وبين جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة. 

وفرض المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فيليبي المعار من ريال مدريد نفسه نجمًا فوق العادة للمباراة بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في أول 18 دقيقة من عمر اللقاء ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الفريق الباريسي عند 63 نقطة ليشتعل الصراع على اللقب قبل الأمتار الأخيرة من نهاية الموسم الحالي.


  • استحضار روح الظاهرة رونالدو في قلب العاصمة

    لم تمر سوى ست دقائق فقط على انطلاق صافرة البداية حتى كشر الموهبة البرازيلية إندريك عن أنيابه مقدمًا لوحة فنية أعادت للأذهان ذكريات الأسطورة رونالدو نازاريو في أزهى عصوره.

    وتحرك المهاجم صاحب الـ 19 عامًا بذكاء شديد خلف خط دفاع باريس سان جيرمان مستغلًا تمريرة بينية دقيقة وبدلا من الاعتماد الالتحام البدني فقط استخدم إندريك سرعته وجسده ببراعة فائقة لتجاوز المدافع ومنعه من الوصول إلى الكرة في تكنيك يدرس للمهاجمين.

    وبلمسة واحدة للكرة وجه تسديدة يسارية قوية ومتقنة سكنت الزاوية الضيقة لمرمى أصحاب الأرض معلنًا عن تقدم ليون بهدف مبكر أربك حسابات المدرب لويس إنريكي وجعل الجماهير الباريسية في حالة من الذهول أمام براعة هذا الفتى الصغير الذي أثبت أنه يمتلك جينات الهدافين الكبار الذين لا يخشون المواجهات الكبرى.


  • نبوءة مونتي كارلو ومغازلة مسرح الأحلام


    جسد إندريك في ليلة العاصمة الفرنسية ما ذكره راديو مونتي كارلو قبل ساعات من اللقاء حين وصفه باللاعب الذي يعشق المسارح الكبرى والفرص الفريدة لترك بصمة لا تمحى.

    ولم يكن هذا التألق وليد الصدفة بل جاء مصحوبًا بتصريحات مثيرة للمهاجم البرازيلي كشف فيها عن ارتباطه العاطفي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ طفولته حين كان يتابع الفريق بشغف في عهد النجم كريستيانو رونالدو.

    هذا العرض الكروي الراقي أمام باريس سان جيرمان يفتح الباب واسعًا أمام كبار القارة وخاصة الشياطين الحمر لإعادة تقييم هذه الموهبة الفذة التي أثبتت قدرتها على الحسم تحت الضغوط الجماهيرية الصعبة.

    وبات من المؤكد أن أداء إندريك الذي جمع فيه بين التسجيل والصناعة في غضون 18 دقيقة يجعله مطلبًا أساسيًا لأي مشروع رياضي يسعى لاستعادة الأمجاد خاصة.


    لمحة تكتيكية وهدية مجانية للمنافسين


    واصل إندريك توهجه ولم يكتفِ بهز الشباك بل لعب دور صانع الألعاب الماهر في الدقيقة 18 حينما استغل اندفاع لاعبي باريس سان جيرمان نحو الهجوم بكل ثقلهم لتعويض التأخر. 

    وفي الوقت الذي كان فيه الدفاع الباريسي يظن أنه أحكم الحصار على المهاجم البرازيلي فاجأهم إندريك بلمسة واحدة سحرية وضعت زميله أفونسو موريرا في وضعية انفراد تام بالمرمى ليضاعف الغلة ويجعل النتيجة هدفين دون رد. 

    هذه التمريرة الحاسمة لم تكن مجرد صناعة لهدف بل كانت رسالة تكتيكية واضحة المعالم لكل خصوم باريس سان جيرمان المقبلين وخاصة فريق بايرن ميونخ الذي يستعد لمواجهة العاصمي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وأكد إندريك من خلال هذه اللقطة أن الاندفاع الهجومي المبالغ فيه من جانب كتيبة لويس إنريكي يترك ثغرات ومساحات شاسعة يمكن استغلالها بلمسة واحدة حاسمة تصل بالمهاجمين إلى المرمى بأقصر الطرق الممكنة.


    صدام مدريدي مصغر تحت أنظار حكم اللقاء


    شهدت أحداث الشوط الأول حالة من التوتر والندية لم تقتصر على الجوانب الفنية فقط بل امتدت لتشمل مشاحنات بدنية وكلامية كان بطلها إندريك ومدافع باريس سان جيرمان لوكاس هيرنانديز.

    واتسمت المواجهة بطابع ديربي مدريد المصغر نظرًا للتاريخ السابق لهيرنانديز كلاعب في صفوف أتلتيكو مدريد وانتماء إندريك الحالي لنادي ريال مدريد.

    ودخل الثنائي في اشتباك كلامي حاد كاد أن يتطور إلى تلاحم بالأيدي قبل أن يتدخل حكم المباراة بشكل سريع لفض النزاع وتهدئة الأمور.

    ويعكس هذا التوتر الضغوط الكبيرة التي صاحبت المباراة ورغبة إندريك في إثبات شخصيته القوية أمام المدافعين المخضرمين وعدم تراجعه أمام أي محاولات لاستفزازه أو إخراجه عن تركيزه مما منحه إشادات واسعة من جانب المتابعين الذين رأوا فيه قائدًا مستقبليًا لخط هجوم النادي الملكي.


    هدية ذهبية لسعود عبد الحميد وكتيبة لانس


    لم تكن فرحة جماهير ليون بهذا الفوز هي الوحيدة بل امتدت أصداء هذه النتيجة لتصل إلى معسكر نادي لانس الفرنسي الذي يضم في صفوفه النجم السعودي سعود عبد الحميد.

    وبخسارة باريس سان جيرمان وتوقف رصيده عند 63 نقطة أصبح الفارق بين المتصدر وملاحقه المباشر لنس نقطة واحدة فقط حيث يمتلك الأخير 62 نقطة.

    ومنح إندريك بهذه النتيجة فرصة ذهبية لكتيبة سعود عبد الحميد للمنافسة بقوة على درع الدوري الفرنسي هذا الموسم خاصة أن الجدول يشير إلى مواجهة مرتقبة ومصيرية ستجمع بين باريس سان جيرمان ولانس في تاريخ 13 مايو المقبل.


    بيت القصيد


    لقد أثبت إندريك في ليلة باريس أنه ليس مجرد لاعب موهوب بل هو مشروع نجم عالمي يجيد لغة الحسم في المواعيد الكبرى.

    وبقدر ما كانت أهدافه وتمريراته مؤلمة لجماهير ملعب حديقة الأمراء كانت بمثابة صك اعتراف جديد بقدرات اللاعب التي تتطور يومًا بعد يوم.

    تحويل مسار لقب الدوري الفرنسي وتقديمه على طبق من ذهب للمنافسين يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي أضافها إندريك للبطولة الفرنسية خلال فترة إعارته ويؤكد في الوقت ذاته أن ريال مدريد يمتلك جوهرة حقيقية ستكون الركيزة الأساسية لمشروعه الهجومي في السنوات المقبلة.

    وبينما يتحسر أنصار باريس على ضياع النقاط الثلاث ينتظر عشاق كرة القدم ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من صراعات محتدمة سيكون إندريك بطلها الأول دون منازع.



