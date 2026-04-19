ديربي ليفربول وإيفرتون بشعار "لا يهم المكسب بقدر أهمية الهجوم على محمد صلاح" .. أرني سلوت لم يترك مجالًا لحسن النية!

ماذا حدث في ديربي الميرسيسايد؟

"انتصر من لا يستحق" .. عبارة تلخص الحال في ديربي الميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

الديربي انتهى في الوقت القاتل لصالح الريدز بثنائية مقابل هدف وحيد، حيث سجل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك للضيوف في الدقيقتين 29 و10+90، فيما أحرز بيتو هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 54.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الريدز للنقطة 55 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 47 نقطة في المركز العاشر


بتخصيص الحديث تحديدًا عن نجمنا العربي محمد صلاح، وما قدمه في ديربي الليلة، دعونا نستطرد في السطور التالية..

    معادلة رقم أسطورة ليفربول

    مع آخر ديربي ميرسيسايد يخوضه محمد صلاح ها هو يكسر رقم قياسي جديد..

    بفضل الهدف الذي سجله مو الليلة أمام إيفرتون، رفع رصيد أهدافه في الديربي إلى تسعة أهداف، ليتساوى مع أسطورة الريدز ستيفن جيرارد؛ صاحب العدد نفسه بتاريخ مواجهاته بالدوري الإنجليزي.

    لكن الفارق بين صلاح وجيرارد أن الأول وصل لتسعة أهداف في ديربي الميرسيسايد بفضل 15 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي.

    أما جيرارد فوصل لهذا الرقم خلال 30 مباراة بالبريميرليج، مع الوضع في الاعتبار اختلاف المراكز بينهما.


  • لا يهم سلوت المكسب بقدر ما يهمه الهجوم على صلاح

    نكره التشكيك في النوايا، لكن الهولندي أرني سلوت؛ المدير الفني لليفربول، بتصرفاته "المستفزة" دائمًا ما يعطي مساحة للتشكيك به، لأنه ما يفعله يجن به جنون أي مشجع لكرة القدم وليس للريدز فقط..

    أكبر ثغرة في أداء ليفربول في الديربي هي الجهة اليمنى، حيث اعتمد سلوت على لاعب الوسط كورتيس جونز كظهير ومن أمامه محمد صلاح.

    تلك الجهة، كافة هجمات أصحاب الأرض متركزة عليها، في ظل تواضع مستوى جونز في هذا المركز مع عدم تفاهمه بشكل كبير مع قلب الدفاع إبراهيما كوناتي، ناهيك عن تركزه للمركز بالأساس والدخول لوسط الملعب كثيرًا.

    هذا أسفر عن هدف في الشوط الأول لإيفرتون، لكن لحسن حظ جونز وليفربول تم إلغاءه بداعي التسلل، فيما أتى من الثغرة نفسها هدف ثانٍ في الشوط الثاني، احتسبه الحكم هذه المرة.


    الغريب في الأمر كان دخول كورتيس جونز للعمق كثيرًا، خاصةً في الشوط الثاني مع ترك الجبهة اليمنى بالكامل لمحمد صلاح، المعروف عنه عدم عودته للخلف، بينما سلوت كالمتفرج في المنطقة الفنية .. وهذا ما يدفعنا للتشكيك به، وكأنه يقول للجمهور "انظروا صلاح لا يعود للمساندة الدفاعية، الهزيمة في رقبته إن حدثت!"، ففي الأخير جونز لديه عذره بعدم اللعب في مركزه.

    نحن هنا لا نعفي مو من عيبه في عدم الرجوع لتقديم المساندة الدفاعية المطلوب في ظل تواضع كورتيس جونز، لكن المستفز هو "المدرب المتفرج" الذي وضع فريقه في خطر فقدان الثلاث نقاط دون حتى تغيير تكتيكي في أرض الملعب، بإدخال جونز لوسط الملعب، والاعتماد على دومينيك سوبوسلاي كظهير، كونه أجاد في هذا المركز من قبل.

  • بالأرقام .. ماذا قدم محمد صلاح أمام إيفرتون؟

    سمح أرني سلوت لصاحب الـ33 عامًا بخوض الديربي كاملًا من البداية، وبخلاف الهدف الذي سجله، فقد أهدر فرصة هدف محقق، مع صناعته لفرصة أخرى لزملائه، لم تترجم لهدف.

    وسدد صلاح تسديدة واحدة طوال الـ90، هي تسديدة الهدف، فيما خسر 3 مراوغات من 5 محاولات، وتفوق في 5 ثنائيات فقط من أصل 15، بينما فقد الكرة 17 مرة.

    على المستوى الدفاعي، ربما كان أفضل مما سبق على الرغم من تقصيره في هذا الجانب بوضوح، حيث قام بثلاث تدخلات، وشتت الكرة من مناطق الخطورة مرة وحيدة .. في تأثير لم يكن له ظهور حقيقي في ظل خطورة إيفرتون الهجومية من الناحية اليمنى لليفربول.

    رقم إيزاك "الفاضح" يقول الكثير

    إن غضضت البصر عن ثغرة الدفاع في وجود كورتيس جونز ظهير أيمن ومن أمامه محمد صلاح، ففي الأخير يحسب له الخروج بهدف وحيد أمام غريمه.

    لكن ماذا عن الهجوم؟ .. رقم رأس الحربة ألكساندر إيزاك يقول إن ليفربول ليس لديه أي فكرة هجوميًا كما هو حاله دفاعيًا، إذ لم يسلم الأول الكرة سوى تسع مرات فقط خلال 72 دقيقة كاملة، ولم يمررها سوى خمس مرات!

    هذا الرقم من شأنه أن يحرج صلاح الذي لم يرسل سوى ثلاث عرضيات فقط، في وقت لم يرسل به الجناح الأيسر كودي جاكبو أي عرضية.

    لكن في الوقت نفسه، لم يقدم لاعبو الوسط كذلك أي جمل تكتيكية واضحة في عمق ملعب ليفربول، تعكس عمل سلوت، فكان رقم إيزاك الفاضح ملخصًا لحالة ليفربول في الموسم الجاري.

