بعد فترة وجيزة من إعلان النادي، أصدر تركي آل الشيخ بيانًا خاصًا به لشرح أسباب قرار مجموعة «ليون سبورت» التخلي عن عملية الاستحواذ. وأشار المسؤول السعودي إلى أن توقيت الحصول على الموافقة التنظيمية جعل من المستحيل تنفيذ رؤيته للموسم الحالي.

وقال آل الشيخ في بيانه: «أود أن أشكر الجميع في نادي ديربي كاونتي لكرة القدم، وجميع المشاركين في هذه العملية على كل ما بذلوه من جهد خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد أدركنا أن عملية الموافقة التنظيمية تستغرق وقتًا ونحترم تمامًا أهمية ذلك، ولكن للأسف، مع بدء الموسم بالفعل، لن يتبقى لنا أي وقت لإعداد الفريق أو النادي للموسم المقبل».

وأضاف: «بعد دراسة متأنية، لا نرى أنه من الصواب المضي قدماً في هذا الوقت دون توفر الاستعدادات اللازمة، لكننا سنبقى على تواصل مع النادي لنرى ما يمكن تحقيقه في المستقبل. وأتمنى شخصياً للفريق والنادي كل النجاح في الموسم المقبل».