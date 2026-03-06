سبب فني أم بدني؟ قرار مفاجىء لكونسيساو باستبعاد محترف الاتحاد من الديربي ضد الأهلي

اتخذ سيرجيو كونسيساو مدرب فريق الاتحاد، قرارًا حاسمًا باستبعاد أحد نجومه المحترفين، قبل مباراته المنتظرة في ديربي جدة ضد الأهلي.

العميد يستعد للعب أمام الأهلي مساء اليوم، الجمعة، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي، وبهذه المناسبة أعلن المدرب البرتغالي عن قائمة اللاعبين الأجانب لخوض المباراة.