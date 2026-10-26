ديربي الكراهية | لا تلوموا روميلو لوكاكو "بطل الألفاظ الخارجة" بل العتب على مدرب فنربخشه .. وفيكتور أوسيمين يدخل تاريخ جلطة سراي

لا جديد في ديربي الدوري التركي منذ موسم 2024-25، ففنربخشه يظل عاجزًا عن إسقاط غريمه جلطة سراي للمباراة الخامسة على التوالي.









جلطة سراي حقق الفوز يوم الإثنين، أمام فنربخشه بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد رامس بارك، ضمن الجولة التاسعة من الدوري التركي 2026-27.

ثنائية أصحاب الأرض سجلها المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقتين 29 و44، فيما أحرز عرفان قهوجي هدف فنربخشه الوحيد من مقصية في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد جلطة سراي للنقطة 22 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بنقطتين عن أقرب منافسيه، فيما يحل فنربخشه في المركز الخامس بـ16 نقطة.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح ديربي تركيا أو ديربي الكراهية بين جلطة سراي وفنربخشه، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



