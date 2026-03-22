ديربي تاين-وير يشوبه اتهامات بالعنصرية، حيث توقفت مباراة نيوكاسل وسندرلاند بعد ورود تقارير عن تعرض لوتشاريل جيرترويدا لإهانات

توقفت المباراة مؤقتًا بينما كان مدافع «المغاريب» سفين بوتمان يتعافى من إصابة ناجمة عن ركلة عالية. وخلال تلك الاستراحة القصيرة، أبلغ لاعب وسط «ساندرلاند» غرانيت شاكا الحكم تايلور بما قيل من قبل بعض الجماهير في المدرجات. ويُقال إن التعليقات المذكورة كانت موجهة نحو جيرترويدا.

وجاء في بيانرسمي صادر عن الدوري الإنجليزي الممتاز: "توقفت مباراة اليوم بين نيوكاسل يونايتد وسندرلاند مؤقتًا خلال الشوط الثاني بعد ورود بلاغ عن إساءة تمييزية من الجماهير، موجهة إلى لاعب سندرلاند لوتشاريل جيرترويدا.

"ويأتي هذا تماشياً مع بروتوكول الدوري الإنجليزي الممتاز لمكافحة التمييز داخل الملعب. وسيتم الآن إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي وقع في ملعب سانت جيمس بارك. ونقدم دعمنا الكامل للاعب وللناديين. لا مكان للعنصرية في لعبتنا، أو في أي مكان في المجتمع. وسنواصل العمل مع الأطراف المعنية والسلطات لضمان أن تكون ملاعبنا بيئة شاملة ومرحبة للجميع."