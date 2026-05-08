Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro League
أحمد فرهود

قبل ديربي الهلال.. وفاة تفجع لاعب النصر وجورج جيسوس مهدد بخسارة "نجمه المفضل"

علي الحسن

النصر قد يحسم لقب الدوري في الديربي..

شهد نادي النصر كواليس مثيرة للغاية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير، ضد فريق الهلال الأول لكرة القدم.

النصر يستضيف الهلال، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، يوم 12 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

  • وفاة تفجع لاعب النصر قبل الديربي

    قبل الديربي الحاسم ضد الهلال.. تلقى علي الحسن، متوسط ميدان نادي النصر، خبرًا صادمًا؛ بوفاة شقيقه.

    الحسن كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره؛ انتقل إلى رحمة الله تعالى، أخي مهدي".

    وسأل الحسن الله عز وجل؛ أن يرحم شقيقه ويغفر له، وأن يتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته.


    تجدد إصابة نجم النصر.. ومصير الثنائي المحترف

    على جانب آخر.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الجمعة، تجدد إصابة أحد نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل ديربي الرياض الكبير، ضد نادي الهلال.

    الصحيفة كشفت عن أن "الآلام العضلية"، عاودت للنجم البرازيلي أنجيلو جابرييل؛ حيث بات هذا اللاعب "الجوكر" الذي أشاد به المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس كثيرًا، مهددًا بالغياب عن الديربي.

    وسيخضع أنجيلو لفحوصات طبية مكثفة، خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك للتأكُد من فرصه في المشاركة ضد الزعيم الهلالي، من عدمه.

    ومن ناحيتهما.. أصبح الفرنسيان محمد سيماكان وكينجسلي كومان، على أتم الجاهزية للمشاركة ضد الهلال في الديربي؛ بعدما أكدت الفحوصات الطبية سلامتهما، حسب نفس الصحيفة.

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 82 نقطة من 32 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، والذي لعب لقاءً أقل.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 23 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 31 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

