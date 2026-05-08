قبل ديربي الهلال.. وفاة تفجع لاعب النصر وجورج جيسوس مهدد بخسارة "نجمه المفضل"

قبل الديربي الحاسم ضد الهلال.. تلقى علي الحسن، متوسط ميدان نادي النصر، خبرًا صادمًا؛ بوفاة شقيقه.

الحسن كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الجمعة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره؛ انتقل إلى رحمة الله تعالى، أخي مهدي".

وسأل الحسن الله عز وجل؛ أن يرحم شقيقه ويغفر له، وأن يتجاوز عنه ويسكنه فسيح جناته.



