هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
imago-sport-1076863084.jpgNurPhoto
أحمد مجدي
ترجمه

ديربي القاهرة.. موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة

الدوري المصري الممتاز
الأهلي
الزمالك
الزمالك ضد الأهلي
مصر

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة الزمالك والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة....

لقاء القمة المرتقب دائمًا في الكرة المصرية سيجمع مجددًا الزمالك والأهلي في ظل المنافسة الشرسة على اللقب من البداية بين القطبين برفقة المتصدر بيراميدز.

الفريقان حققا 13 نقطة من أصل 15 نقطة في 5 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادل، ولم يقدما المستوى المأمول لجماهيرهما حتى الآن.

ويسعى كلا الفريقين لجعل ديربي القاهرة الانطلاقة الحقيقية له في الدوري المصري هذا الموسم من حيث تقديم كرة مقنعة

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الزمالك والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.

  • متى موعد مباراة الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة بالدوري المصري 2026-2027؟

    موعد مباراة الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة بالدوري المصري 2026-2027 هو يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، على ستاد القاهرة الدولي.

    وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات.

  • ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة بالدوري المصري 2026-2027؟

    تمتلك شبكة أون تايم سبورتس حق بث مباريات الدوري المصري بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي في ديربي القاهرة بالدوري المصري 2026-2027 عبر شاشتها.

    المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلقالملعب
    الزمالك - الأهليالأحد 11 أكتوبر 2026،
    20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات    		ON Sportأيمن الكاشفستاد القاهرة الدولي
    محمد الشاذلي

  • تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الأهلي في الدوري المصري 2026-2027

    التشكيل | 4-3-3
    حراسة المرمىالمهدي سليمان
    خط الدفاعمحمود بنتايج – محمد إسماعيل – محمود حمدي الونش – عمر جابر
    خط الوسطأحمد فتوح – محمد شحاتة – عبدالله السعيد
    خط الهجومشيكو بانزا – ناصر منسي – عدي الدباغ

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في الدوري المصري 2026-2027

    التشكيل | 4-3-3
    حراسة المرمىمصطفى شوبير
    خط الدفاعمحمد هاني - ياسين مرعي - هادي رياض - كريم فؤاد
    خط الوسطمروان عطية - أحمد مصطفى زيزو - إمام عاشور
    خط الهجومأشرف بن شرقي - طاهر محمد طاهر - سفيان بن جديدة

  • ما تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات المختلفة؟

    البطولةالمبارياتفوز الأهليفوز الزمالكالتعادل
    الدوري المصري الممتاز132532951
    كأس مصر3317115
    كأس السوبر المصري10506
    كأس السلطان حسين6132
    دوري القاهرة4221912
    دوري أبطال أفريقيا9603
    كأس السوبر الأفريقي2011
    جميع المسابقات2341035380
    مباريات ودية241194
    الإجمالي2581146284
الدوري المصري الممتاز
الزمالك crest
الزمالك
الزمالك
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي