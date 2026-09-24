ليلة لم يعرفها تاريخ ديربي اسكندنافيا قط! .. هالاند يستعين بهاري كين لإسقاط الدنمارك لكن لا تدعوه ينسيكم نجم النرويج "العائد من بعيد"!

ديربي اسكندنافي كما يقول الكتاب! .. فلم يقصر منتخبا النرويج والدنمارك في إمتاع جمهورهما، في ليلتهما الأولى بدور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

النرويج في الأخير نجحت في خطف الثلاث نقاط بالفوز أمام الدنمارك بثلاثية مقابل هدفين، على أرضها باستاد أوليفال.

البداية كانت لصالح الفايكينج بثنائية أوسكار بوب وإرلينج هالاند في الدقيقتين 14 و18 من عمر الشوط الأول.

فيما كانت العودة الدنماركية في الدقيقتين 25 و60 عن طريق ميكيل دامسجارد وراسموس هويلوند إلا أن هالاند أعاد التقدم لبلاده من جديد بهدف في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار، يحتل النرويجيون صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة متفوقين بفارق الأهداف فقط عن البرتغال، فيما يظل رصيد الدنمارك وويلز صفريًا.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح الديربي الاسكندنافي بين النرويج والدنمارك، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



